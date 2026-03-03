Isola dei Famosi, svolta epocale: via lo studio e niente più diretta, le decisioni di Mediaset

In arrivo una svolta epocale per quel che riguarda lo storico reality show L’Isola dei Famosi. DavideMaggio.it, in anteprima, ha rivelato che il programma, che non verrà trasmesso su Canale 5 in questa stagione per essere molto probabilmente riproposto a settembre 2026 oppure a gennaio 2027, subirà modifiche rivoluzionarie. Di fatto, la “vecchia” Isola cesserà di esistere. Mediaset ha deciso che il format dovrà essere cambiato dalla A alla Z. Innanzitutto non ci sarà più la diretta. Tutti i contenuti dovrebbero essere registrati tra maggio e luglio, in circa 40 giorni. Inoltre la produzione non dovrebbe più girare in Honduras. Si dovrebbe spostare nelle Filippine.

Rivoluzione a L’Isola dei Famosi: niente più diretta e niente più studio

Il fatto che il reality show dei naufraghi non sarà più trasmesso in diretta farà sparire la conduzione in studio. Chi guiderà il programma lo farà in loco. Praticamente L’Isola dei Famosi come la si conosce non ci sarà più. Il format si avvicinerebbe a quello di Pechino Express. Mediaset, ha sempre riferito DavideMaggio.it, prima di dare l’ok alla messa in onda sulla rete ammiraglia, visionerà attentamente il contenuto del girato per capire la qualità del prodotto e per evitare l’effetto “Talpa“.

Lo show condotto da Diletta Leotta è stato un flop ed è stato fortemente criticato da Pier Silvio Berlusconi, numero uno di Mediaset. Con L’Isola ci sarà molta più attenzione da parte dei vertici di Cologno Monzese. La decisione di cambiare drasticamente il programma arriva dopo le deludenti stagioni che sul fronte ascolti tv hanno raccolto risultati tutt’altro che entusiasmanti.

Il reality dei naufraghi negli ultimi anni ha visto una costante emorragia di telespettatori. A nulla è servito cambiare le conduttrici. Già con Ilary Blasi la trasmissione aveva cominciato a boccheggiare. Con Vladimir Luxuria le cose sono andate addirittura peggio. Successivamente è stata chiamata Veronica Gentili, lodata per il suo stile ‘asciutto’. Nonostante ciò, lo share non ha dato i risultati sperati. A proposito di conduzione, resta da capire chi verrà scelto per tentare di risollevare le sorti dell’Isola.