Fabrizio Corona preso di mira (di nuovo) da Aida Nizar: “Vergognati!”

Aida Nizar ancora una volta contro Fabrizio Corona: “Vergognati… fai schifo!”

Aida Nizar, fino ad oggi, non si è certa distinta in TV per i suoi modi di fare tranquilli e riservati, anzi. Prima, durante e dopo la sua esperienza al Grande Fratello nel 2018, difatti, la spagnola ha sempre espresso la propria opinione senza mai preoccuparsi di moderare i toni. Ultimamente, inoltre, Aida ha sempre più usato i suoi social per commentare e dire la sua (ancora una volta senza filtri) su eventi, programmi ed momenti televisivi particolarmente seguiti dal pubblico italiano. Ad essere stato preso di mira nelle ultime ore, però, è stato nello specifico Fabrizio Corona, criticato pesantemente dalla Nizar. Quest’ultima, difatti, su Instagram ha tuonato: “Fabrizio Corona vergognati! Fati schifo!”.

Fabrizio Corona fortemente criticato da Aida Nizar: “Offendi l’essere uomo”

Ad onor del vero non è la prima volta che Aida Nizar si scaglia contro Fabrizio Corona. A spingere l’ex concorrente del Grande Fratello a ripuntare il dito contro l’ex re dei paparazzi, però, pare sia stata proprio l’ultima puntata del Gf Vip. Dopo aver postato un video di Silvia Provvedi in lacrime, difatti, su Instagram l’esuberante spagnola ha caricato un post che non lascia di certo spazio all’immaginazione. “Dopo aver visto la puntata del Grande Fratello e dopo aver visto l’intervista a Verissimo sono sconvolta” ha scritto Aida taggando Corona sul suo profilo. “Fabrizio Corona vergognati” ha poi aggiunto la stessa a voce “Veramente mi fai schifo… offendi l’essere uomo!”.

Silvia Provvedi in lacrime al Gf Vip: la reazione di Corona

Fabrizio Corona risponderà mai alla provocazione di Aida Nizar oppure, come successo in passato, anche questa volta sceglierà di ignorarla? Intanto, proprio stamattina, l’ex fotografo un chiaro messaggio l’ha mandato, ma a Silvia Provvedi. Gli autori del Gf Vip lo recapiteranno alla cantante? Staremo a vedere.