Corona furioso dopo la puntata del GF Vip: “Mi sono scattati strani impulsi”

Corona furioso sui social dopo la terza puntata del GF Vip: le sue parole dopo lo sfogo di Silvia Provvedi

Fabrizio Corona, dopo la terza puntata del Grande Fratello Vip, si mostra su Instagram abbastanza infastidito. L’ex re dei paparazzi appare furioso per quanto accaduto durante la diretta del lunedì sera. Facendo il punto della situazione, sono stati mandati in onda alcuni filmati riguardanti Silvia Provvedi, la quale si è lasciata andare a diversi sfoghi proprio su Corona. La gemella de Le Donatella non è riuscita a trattenere le lacrime, commuovendo tutti. Parlando della fine della sua storia d’amore con Fabrizio, Silvia si è lasciata andare nuovamente a un emozionante sfogo in prima serata. La Provvedi ha dichiarato di non essere più innamorata di Corona, ma parlare di questa storia ancora le fa abbastanza male. Il pubblico ha mostrato tutto il suo appoggio nei confronti di Silvia, la quale sembra non voler più parlare di quanto accaduto con Fabrizio. Nel frattempo, quest’ultimo ha guardato la puntata e ora sui social appare furioso per alcune dichiarazioni che sono state fatte, come potete vedere nel video più in basso.

Fabrizio Corona, sfogo Silvia Provvedi al GF Vip: l’ex re dei paparazzi furioso

Fabrizio non avrebbe per nulla apprezzato quanto accaduto nella terza puntata del noto reality. “Io non sono come gli altri, dico sempre quello che penso”, questa mattina Corona inizia proprio così le sue Stories. “Ieri sera ho visto la puntata del GF. Soprattutto verso la fine mi sono scattati degli strani impulsi”, continua l’ex re dei paparazzi. Non sappiamo precisamente a cosa si riferisca Corona, ma pare non sia infastidito dalle affermazioni fatte da Silvia Provvedi, come tutti si sarebbero aspettati. “Quegli impulsi che quando mi scattano mi fanno combinare una serie di guai non per cose dette da chi doveva dirle, ma da altri”. Quel “da altri” fa pensare che qualche commento fatto da una persona esterna abbia infastidito non poco Fabrizio.

Fabrizio Corona annuncia che presto farà fare al pubblico grandi risate

“Mi faccio una risata e vi dico che presto vi farò fare grandi risate”, così conclude il suo discorso Fabrizio. Poco dopo, Corona ci tiene anche a precisare, però, che lui il cuore ce l’ha, ma per le persone a cui vuole bene. Una reazione inaspettata, visto che fino ad ora Fabrizio non ha mai commentato quanto accade nella Casa e a Silvia.