Fabrizio Corona: arriva la lettera di Adriano Celentano

Passano gli anni ma Adriano Celentano resta dalla parte di Fabrizio Corona. Quest’ultimo è finito di nuovo in carcere per non aver rispettato correttamente i domiciliari tra apparizioni televisive, video sui social network e diffamazioni e denunce. Il Molleggiato ha scritto una lettera pubblica all’ex re dei paparazzi, sostenendo che quanto avvenuto ai danni di Corona è davvero esagerato e spropositato.

Adriano Celentano ha ammesso di aver visto con dolore le scene dell’arresto di Fabrizio Corona. In particolare l’83enne ha provato grande sofferenza nel vedere la madre di Corona, la signora Gabriella, aggrapparsi alla giacca del figlio e supplicarlo di stare calmo. Immagini forti, così forti che Celentano ha trattenuto a stento le lacrime.

Nella sua missiva Adriano Celentano ha attaccato la giustizia italiana che, a suo dire, si è scagliata eccessivamente contro Fabrizio Corona:

“La grande INGIUSTIZIA della giustizia italiana. Si danno 14 anni ad uno come te, che ha fatto sì, cose punibili dalla legge, ma non a tal punto da equiparare i tuoi madornali errori di vita a chi uccide una persona. Non si contano i casi di individui che hanno assassinato una o più persone e, solo dopo 5 o 6 anni di buona condotta, escono di prigione. Forse è ora che la politica, anziché intraprendere affari con quei paesi che fanno sparire le persone tagliandole a pezzi, dica qualcosa sull’”arrangiamento – giustizia”

Nella sua lettera Adriano Celentano ha voluto salutare anche Carlos, il figlio che Fabrizio Corona ha avuto 18 anni fa dall’ex moglie Nina Moric. Un ragazzo che purtroppo ha dovuto fare i conti con diversi problemi famigliari e personali nonostante la giovane età.

Adriano Celentano spera che Carlos Corona possa ripartire con forza, coraggio e determinazione, certo che un giorno finalmente il suo famoso papà potrà trovare la pace e serenità che merita. Prima di Adriano erano state Belen Rodriguez e Asia Argento, ex famose di Corona, a prendere le difese di Fabrizio.

Nello specifico Belen ha confessato di aver pianto per Corona e ha invitato chi di dovere a curare il suo ex fidanzato, che ha evidenti problemi di salute che lo spingono sempre al limite della giustizia e del buon senso. Nina Moric, invece, ha preferito non proferire parola sulla vicenda. La modella croata si è allontanata da tempo dall’ex marito.

Come sta ora Fabrizio Corona

In questi giorni Fabrizio Corona è sotto osservazione all’ospedale Niguarda di Milano. È stato ricoverato qui, nel reparto di psichiatria, dopo l’arresto. Il diretto interessato ha iniziato da qualche giorno lo sciopero della fame e ha provato a ferirsi con una biro.