La madre di Fabrizio Corona e Matano si scontrano in tv: alta tensione

Fabrizio Corona è in condizioni psicofisiche sempre più preoccupanti e debilitate. Lo rende noto uno dei suoi legali, l’avvocato Cristina Morrone, collaboratrice dell’avvocato Ivano Chiesa. La donna nella mattinata odierna si è recata all’ospedale Niguarda di Milano dove ha incontrato il suo assistito. Tornata dall’incontro, tramite i profili social dell’ex re dei paparazzi, ha fatto sapere che Corona ha provato nuovamente ad autoinfliggersi delle sofferenze, tentando di colpirsi ancora le vene delle braccia, stavolta con una biro. La Morrone ha aggiunto che la situazione di Fabrizio è costantemente monitorata ma che un tale stato di agitazione in lui provoca non poca angoscia nelle persone che gli stanno vicino umanamente e professionalmente. La vicenda è stata confermata dalla madre di Corona, Gabriella, intervenuta a La Vita in Diretta dove ha avuto un botta e risposta con il giornalista Alberto Matano.

Corona, pochi giorni fa, ha perso letteralmente le staffe, dopo che il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha stabilito che dovrà tornare in carcere. Una decisione che lo ha mandato fuori di sé. Quando gli agenti sono andati a prelevarlo nella sua abitazione, hanno trovato un uomo rabbioso. Fabrizio ha persino frantumato il vetro di un’ambulanza, situazione che ha spinto le forze di polizia ad ammanettarlo. Alla scena presente anche mamma Gabriella, che ha urlato disperata: “No mettetegli le manette”.

Attualmente l’ex di Nina Moric e di Belen Rodriguez (quest’ultima ha parlato di accanimento giudiziario nei confronti di Fabrizio) è ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda. Corona è naturalmente piantonato dalla polizia e dagli agenti penitenziari del carcere di Opera, dove sarà trasferito quando potrà lasciare il nosocomio, come deciso dal sostituto pg Antonio Lamanna.

Mamma Gabriella interviene a La Vita in Diretta: scontro con Alberto Matano

La questione è stata trattata anche durante la puntata del 15 marzo 2021 a La Vita in Diretta. Alberto Matano e la sua squadra hanno reso noto che Fabrizio sta proseguendo lo sciopero della fame e della sete, in corso da quattro giorni. Inoltre sarebbe stata aumentata la sorveglianza ospedaliera per monitorarlo maggiormente. Al programma di Rai Uno è intervenuta anche la madre, Gabriella.

“Continua a non mangiare e non bere e a volersi fare male. Mio figlio ha sbagliato, è vero. Però ha pagato troppo. Ora se me lo ammazzano no. Io sono disposta ad andare in carcere al suo posto”, ha detto Gabriella che ha aggiunto: “Da molti anni è stata dichiarata la grave malattia psichiatrica di Fabrizio tramite tantissime perizie. Lo ha stabilito poi un anno e mezzo fa il giudice di Sorveglianza, nel 2019″.

E ancora: “Tutte le relazioni dicono che mio figlio non può stare in carcere per la sua malattia (bipolarismo, ndr). Questi giudici non hanno ritenuto vere le perizie di tutti i professionisti che sono molto dispiaciuti. Non lo accetto. E mi ribellerò finché avrò vita”.

“Fabrizio non è normale, avete idea delle cavolate che ha fatto? Questo è evidente”, ha proseguito Gabriella che ha poi tuonato: “Hanno deciso di farlo fuori, se muore lo avranno sulla coscienza i magistrati”. Parole che hanno fatto sussultare Matano: “Noi comprendiamo il dolore di una madre ma attenzione quando diciamo che i magistrati avrebbero sulla coscienza determinate cose. Noi dobbiamo rispettare la legge, le sentenze vanno rispettate e dobbiamo ribadire questo”.

“Non è vero, le sentenze ingiuste non vanno rispettate”, ha chiosato Gabriella. Alta tensione in studio, stemperata al momento dei saluti tra la mamma di Corona e il conduttore.