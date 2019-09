Fabio Colloricchio gesto poco fine su Violeta: mano scivola giù (Video)

Il gesto di Fabio Colloricchio al Festival di Venezia che ha destato stupore: troppo spinto con Violeta?

Fabio Colloricchio è nell’occhio del ciclone per un video assieme a Violeta Mangrinyan girato al prestigioso Hotel Excelsior di Venezia. Durante il Festival del Cinema, indossando i loro elegantissimi abiti, si sono resi protagonisti di un episodio che – a detta di molti follower – sarebbe poco fine. Fabio e Violeta non è la prima volta che fanno chiacchierare: vi ricordate dei loro “momenti intimi” a Supervivientes? Dopo la rottura con Nicole Mazzocato, Fabio è ormai sulla bocca di tutti e, dopo la pubblicazione del suo video, la polemica sicuramente non si sgonfierà in pochi giorni.

Video Fabio e Violeta a Venezia 76: la mano scende giù e su Instagram si crea il caos

Cosa ha fatto Fabio Colloricchio? Al termine di una presa e di un bacio appassionato, ha toccato il sedere della sua fidanzata, lasciando lì la mano per un po’ di tempo. Apriti cielo! Un numero considerevole di seguaci gli hanno detto che non è un gesto assolutamente carino e che, in un posto come quello, avrebbero dovuto controllarsi di più: “Stai cadendo veramente in basso. Capisco l’amore, ma veramente rasenti il volgare!”; “Ma… la mano sul c..o? Che finezza, mamma mia. La sagra del cinghiale”; “Che finezza la presa posteriore!”; “Volgare allo stato puro”.

Fabio Colloricchio al centro di notizie di gossip “di fuoco”: con la sua Violeta fa scintille!

Violeta e Fabio sono stati anche i protagonisti di un red carpet rovente... sono ormai abituati a dare scandalo! Lo stesso non si può dire di Marco e Beatrice di Uomini e Donne che, al Festival di Venezia, hanno mostrato la semplicità. Ora la coppia ha pubblicato delle foto inedite e ha raccontato dei fatti particolari successi proprio a Venezia.