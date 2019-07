Fabio Colloricchio in finale a Supervivientes: sarà lui il vincitore?

Finale Supervivientes: Fabio Colloricchio è il primo ad approdare all’ultima puntata

Fabio Collloricchio è riuscito a diventare il primo finalista di Supervivientes. In pochi si sarebbero aspettati che sarebbe arrivato così lontano, ma l’ex tronista di Uomini e Donne ha giocato bene le sue carte ed è entrato nel cuore di numerosi telespettatori spagnoli. Chiusa la sua relazione con Nicole Mazzocato, Fabio ha deciso di prendere parte a questa nuova esperienza televisiva, che gli sta donando tanta visibilità. Non si sarebbe aspettato di ricevere tutto quell’affetto e, non appena ha saputo di essere giunto alla finale di Supervivientes, è scoppiato in un pianto di gioia. La mamma lo ha sempre seguito, supportandolo come ha potuto, soprattutto quando alcuni concorrenti hanno tentato di mettergli il bastone tra le ruote.

Fabio e Violeta news, la storia continua dopo Nicole

Con Nicole è ormai acqua passata (la ragazza ha deciso di adire le vie legali contro di lui), ora Fabio pensa solo all’ultima puntata di Supervivientes e alla sua Violeta, con la quale ha attualmente una relazione sull’Isola. È stata la pagina Instagram di Colloricchio a farci sapere che il ragazzo è volato alla finale e ci ha spiegato anche qualcosa in più con l’ultimo feed: “Fabio racconta della magia di questo percorso e del suo sogno di arrivare in finale e magari di poter vincere questa avventura, lui vorrebbe condividere questa gioia con Violeta! Abbiamo bisogno ancora del vostro supporto, ci siamo quasi! Siamo tutti tanto orgogliosi di te, guerriero!”.

Il vincitore di Supervivientes sarà Fabio Colloricchio?

Fabio ora è giunto alla finale. Ed è felicissimo per come stanno andando le cose. Non si sarebbe mai aspettato di arrivare così lontano, dopo l’esperienza a Uomini e Donne: è riuscito non solo a far breccia nel cuore delle giovani italiane, ma anche in quello delle giovani spagnole! Fabio è dimagrito molto in questi mesi, ma resta sempre un bel ragazzo, che ha anche dimostrato di avere molta tenacia. Fabio Colloricchio vincerà Supervivientes?