Fabio e Nicole news, protesta fan: “Come fa a dire che Violeta è più bella?”

Risvolto inaspettato rottura Nicole e Fabio: le parole dell’ex tronista a Supervivientes lasciano di stucco

Durante la sua partecipazione a Supervivientes, Fabio Colloricchio ha lanciato diverse frecciatine al vetriolo alla sua ex fidanzata Nicole Mazzocato, facendo emergere una storia d’amore ben diversa rispetto a quella che tutti noi abbiamo immaginato fino a pochissimo tempo fa. Credevamo, infatti, che avessero passato anni stupendi e invece Fabio – a sorpresa! – ha rivelato di aver vissuto un vero e proprio inferno. Ma non si erano lasciati senza strascichi? Secondo Fabio le cose sarebbero andate diversamente mentre Nicole continua a sostenere che sono rimasti in buoni rapporti. Non sono comunque poche le volte in cui si sono incontrati dopo la rottura. Cosa sta succedendo davvero?

Fan di Nicole Mazzocato inferociti: cosa succederà adesso?

Oltre ad aver detto che la sua relazione con Nicole non è stata idilliaca, Fabio ha aggiunto che la sua ex fiamma non sarebbe poi così bella “acqua e sapone” mentre Violeta Mangrinan sì. Lei è la ragazza con la quale sta flirtando (e non solo) al reality show. Parole, queste ultime dell’ex tronista di Uomini e Donne, che hanno mandato su tutte le furie i fan di Nicole e che hanno lasciato senza parole tutti quei telespettatori che credevano fortemente nella storia dei due. Cos’hanno scritto contro di lui?

Critiche dall’Italia contro Fabio e Violeta di Supervivientes

Dopo l’intervento di Nicole, che ne ha dette quattro a quello che un tempo era il suo fidanzato, hanno preso la parola i suoi fan su Instagram: “Ma come fa Fabio a dire che Violeta è ‘molto più bella’ di Nicole? Per me non c’è proprio paragone. Nicole mille volte più bella e più fine”; “Ora mi deve spiegare come fa a sostenere che Violeta sia più bella di Nicole. Quando arriva sulla terraferma, cibo e oculista”; “Molto meglio Nicole di Violeta, bah”. Ci sarà prima o poi un confronto fra Fabio e Nicole? Quest’ultima approderà sull’isola per rispondere punto per punto a tutte le critiche mosse dal suo ex?