Fabio Basile e Giulia Latini paparazzati insieme al mare: è amore tra il judoka e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne? Tutti gli indizi

Paparazzati: Giulia Latini e Fabio Basile sono stati beccati insieme al mare, più precisamente in Puglia. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il judoka sono stati avvistati dalle celebri ‘talpine’ del noto sito di cronaca rosa il Vicolo delle News, che non solo ha dato notizia dell’avvistamento, ma ha postato anche le foto che confermano il fatto. Gli scatti sono stati fatti intorno al 9/10 agosto. Ma non è finita qui. I due sono molto attivi reciprocamente anche su Instagram, visto che non perdono occasione di piazzarsi like a vicenda e rifilarsi simpatici commenti. Insomma, tutto fa pensare che ci sia in corso un flirt. Certo, potrebbe anche trattarsi di un’amicizia, ma…

Giulia Latini e Basile, relax sulle spiagge pugliesi…

“La conferma della loro frequentazione ci arriva dalle foto fatte con alcuni fan, ma guarda caso separati, forse proprio per evitare il gossip”, si legge sul Vicolo delle News. Inoltre, il sito aggiunge che la spiaggia su cui sono stati avvistati è poco frequentata. Strategia per stare lontano dai riflettori del gossip o semplicemente voglia di tranquillità? Ah saperlo… Ora non resta che attendere la versione dei due interessati per capire se a bollire in pentola è un rapporto amichevole o chissà cos’altro… Nel frattempo l’aitante judoka è finito sotto i riflettori dello showbiz per una sua probabile partecipazione al prossimo Grande Fratello Vip, dove, inizialmente, pareva che non potesse esserci a causa di un veto posto dall’Esercito e dalla FederJudo.

Il judoka: nessun veto per il Grande Fratello Vip. Giulia Latini: i tradimenti del passato e l’ossessione nel periodo buio

In realtà, come spiegato e documentato qui su GossipeTv, il veto non c’è e dunque, se la trattativa che c’è in corso tra lo sportivo e il Grande Fratello Vip dovesse andare in porto, non ci sarebbe alcun problema di partecipazione al reality. Per quanto riguarda Giulia, invece, se il flirt dovesse trovare conferma e avere lieti sviluppi, sarebbe un toccasana, visto che l’ultima sua storia sentimentale è naufragata, facendola soffrire molto. Addirittura la Latini ha parlato di tradimenti subiti, che l’hanno portata a vivere un’ossessione.