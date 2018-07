Giulia Latini, la lunga confessione sull’ex fidanzato: “Io tradita, la mia vita era diventata quasi un’ossessione”

La magia dell’amore, il fascino dell’innamoramento, la carezzevole sensazione di toccare il cielo con un dito in compagnia del proprio fidanzato… E poi l’incubo del tradimento. Purtroppo di storie simili il mondo ne è pieno. Giulia Latini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne al tempo del trono di Luca Onestini, ha raccontato la sua vicenda, scrivendo una lunga ‘confessione’ su Instagram. La ragazza, dopo che una fan le ha chiesto in privato consigli su come affrontare i problemi di cuore, ha deciso di postare pubblicamente la risposta in cui ha confidato di essere stata tradita dall’ex fidanzato e di essere arrivata a sviluppare una sorte di ossessione causata dalla forte gelosia.

“Ciao, piacere di conoscerti – scrive Giulia – Ti capisco perfettamente. Io in passato sono stata gelosissima, la mia era diventata quasi un’ossessione”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne confessa poi di essere stata tradita e di aver sofferto molto tale situazione: “Quando ho scoperto che la persona in questione mi aveva tradita ho passato forse i mesi peggiori della mia vita. Da questa esperienza però ho capito che essere così tanto gelose non porta a nulla. Anzi crei soltanto tensioni inutili nella coppia”. La Latini a questo punto prosegue la riflessione sulla gelosia, non lesinando consigli: “Ricordati che se un ragazzo vuole farti uno sfregio te lo fa ugualmente, con o senza paranoie… anzi forse lasciandoli più sereni si sentono anche meno spinti a far cavolate.”

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “Un Uomo dovrebbe solo voler vedere la propria ragazza felice”

“Quando ti ingelosisci tanto, respira e ragiona – riflette sempre l’ex corteggiatrice – Pensa che se sta con te è perché gli piaci tu e basta. Proprio perché tieni tanto a lui cerca di farlo stare bene. Se invece poi ti manca continuamente di rispetto facendoti ingelosire e mettendoti insicurezze vuol dire semplicemente che è la persona sbagliata”. Giulia infine chiosa: “Un Uomo dovrebbe solo voler vedere la propria ragazza felice, altrimenti significa che è insicuro lui in primis o, magari, soltanto molto egoista.” Ricordiamo che la Latini recentemente ha vissuto una storia di sette mesi con un giovane avvocato, finita nel mese di maggio. La relazione, iniziata sotto i migliori auspici (“Sto con un ragazzo meraviglioso. Andrea, per cui provo solo amore.“), ha tradito le aspettative di Giulia, lasciandole molta amarezza.