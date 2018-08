Grande Fratello Vip, Fabio Basile pronto ad entrare: nessun veto per il judoka

Fabio Basile al Grande Fratello Vip: nessun veto da parte dell’Esercito e della FederJudo

Nessun veto da parte dell’Esercito e della FederJudo per Fabio Basile. Il judoka è libero di partecipare al Grande Fratello Vip se la trattativa con la produzione del reality show di Canale 5 andrà a buon fine. A smentire la news di Repubblica è stato un editoriale de La Gazzetta dello Sport, firmato da Fausto Narducci e ripostato da Basile su Instagram. Noi di Gossipetv abbiamo poi raggiunto la manager di Basile, Cristina Lodi della Golden Sabre (stessa agenzia di Ignazio Moser e altri popolari sportivi), che ci ha confermato che la storia del veto nei confronti del piemontese è pura fantasia. I due organismi non hanno mai imposto a Fabio certe scelte, come del resto è già accaduto nel 2017, quando il ragazzo ha partecipato senza problemi a Ballando con le Stelle in coppia con la ballerina Anastasia Kumzina.

Grande Fratello Vip: trattative ancora in corso per Fabio Basile

Dunque, continua la corsa di Fabio Basile al Grande Fratello Vip. È ormai chiaro che tra lo sportivo e la produzione ci sono dei contatti ma non c’è ancora un accordo tra le due parti. Ad oggi, come ci ha ribadito anche l’entourage di Basile, Fabio non può essere considerato un concorrente ufficiale del programma condotto da Ilary Blasi. Ma potrebbe diventarlo, seguendo le orme dell’amico Aldo Montano, che qualche anno fa ha partecipato al reality show La Fattoria. Come lo schermidore, pure per Basile la Casa di Cinecittà sarebbe l’occasione giusta per far conoscere al pubblico italiano uno sport minore, qual è per l’appunto il judo. Fabio Basile riuscirà a diventare a tutti gli effetti un gieffino?

Fabio Basile: la prossima gara ci sarà il 23 settembre

Prima di un eventuale ingresso al Grande Fratello Vip, Fabio Basile si concentrerà per vincere ai Campionati Mondiali di Judo, che si terranno il prossimo 23 settembre a Baku, in Azerbaigian. Subito dopo Fabio si concederà qualche mese di riposo e chissà che non riesca a godersi le sue meritate ferie proprio nella Casa più spiata d’Italia…