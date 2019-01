Fabio Basile e la fidanzata Daria, i retroscena del Gf Vip svelati a Pomeriggio 5

Fabio Basile parla della fidanzata Daria Bilodid a Pomeriggio 5

Fabio Basile è stato ospite di Pomeriggio 5 nella puntata di oggi. Barbara d’Urso lo ha invitato per parlare della sua fidanzata Daria Bilodid. I due fanno coppia fissa da un paio di mesi circa, ma in pochi forse sanno che si sono conosciuti prima del Gf Vip. Fabio ha conosciuto Daria poco prima di essere rinchiuso nella Casa più spiata d’Italia, ma non ha mai smesso di pensare a lei. Lo ha confessato oggi, sfoggiando un sorriso e degli occhi luminosi e innamoratissimi. La fidanzata di Fabio Basile insomma ha letteralmente rapito il cuore del judoka, che ha speso per lei delle parole da fare invidia a molte ragazze.

Fabio Basile fidanzato con Daria: quando si sono conosciuti e i retroscena del Gf Vip

“Io e Daria ci siamo visti solo due giorni prima che entrassi nella Casa. Però l’amore è magia. Io quegli occhi suoi color ghiaccio io li ricordo ogni sera. Anche lei da casa non capiva nulla. Io non ho detto niente, no. Lì per lì ero single io, non eravamo fidanzati ufficialmente. Però è una cosa talmente forte, che ti rimane dentro”, così ha cominciato a parlare Fabio a Pomeriggio 5. Ma noi sappiamo bene che prima di iniziare l’avventura al Grande Fratello Vip, tra Fabio e la fidanzata Daria c’è stato un bacio. Così, appena uscito dalla Casa è subito corso da lei. Non proprio subito, ma non vedeva l’ora di vederla: “La prima cosa che ho fatto è allenarmi. Una settimana dopo ho preso il primo aereo e sono andato da lei. Quando l’ho vista ho detto è stata dura, ma ho fatto la cosa migliore. Daria è mia e me la voglio portare con me per tanto tempo”.

Fabio Basile e Daria fidanzati: “Sono il suo primo ragazzo”

Fabio, ospite insieme a Stefano e Benedetta che hanno risposto a Dasha, ha poi catturato l’attenzione di tutti rivelando che è il primo fidanzato di Daria. Queste le sue parole: “Io sono il suo primo ragazzo. Lei ha 19 anni. L’ho dovuta prendere con le molle. È una donna che se ne trova una su otto miliardi così. Non mi illudo, però una cosa che posso dire è che quegli occhi che ha e come mi sorride è una cosa che non si può descrivere”. Anche in questa occasione ha reso speciale il suo amore per la fidanzata Daria. La vedremo presto a Pomeriggio 5 insieme a Fabio Basile? Barbara l’ha ufficialmente invitata oggi, ma ci sarà da organizzarsi con gli allenamenti. Anche Daria, infatti, è una campionessa di judo.