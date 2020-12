Ezio Greggio e la fidanzata di 27 anni Romina: “Perché sto insieme a lei”

Ezio Greggio è più felice che mai accanto alla fidanzata Romina Pierdomenico. I due stanno insieme da un paio d’anni e convivono a Montecarlo. Una love story che inizialmente ha fatto storcere il naso a più di qualcuno per via della differenza d’età – lei 27 anni, lui 66 – ma che è stata cementata ancora di più dal recente lockdown. La coppia è molto riservata ma in una intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv Greggio non ha potuto fare a meno di rivelare il motivo per cui si è innamorato della Pierdomenico.

“La mia vita privata è privata. Posso dire che Romina è una persona speciale. Il resto non lo racconto, lo vivo”, ha fatto sapere Ezio Greggio, che è davvero preso dalla Pierdomenico, che reputa una donna unica. Non è la prima volta che l’attore e comico condivide parole di stima e ammirazione nei confronti della fidanzata. Già ai tempi de La sai l’ultima?, quando Romina era la valletta di Greggio, Ezio ha più volte fatto notare pubblicamente il talento della giovane.

Dopo gli esordi a Uomini e Donne – dove ha corteggiato invano l’ex tronista Amedeo Barbato – Romina Pierdomenico ha intrapreso la strada del mondo dello spettacolo. Da tempo è attiva come modella e ha lavorato come ballerina a Colorado e come valletta a La sai l’ultima?.

Una stima, quella che Greggio prova per Romina, che è condivisa dalla Pierdomenico. Nelle ultime stories Instagram Romina ha postato un articolo che celebra gli ascolti tv di Striscia la notizia. La ragazza è dunque orgogliosa del suo uomo, artista a 360 gradi.

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico hanno scelto di vivere il loro rapporto nel massimo riserbo, lontano da eccessi e clamori mediatici, ma in maniera tranquilla e normale. Greggio, intanto, ha conquistato pure il suocero. Il padre di Romina, infatti, approva questa liaison che è decisamente seria e potrebbe portare ad altro.

Magari un matrimonio anche se Ezio Greggio è stato già sposato in passato. Un legame durato venti anni con Isabel, che l’ha reso padre dei figli Gabriele e Giacomo, oggi adulti. I ragazzi hanno conosciuto Romina Pierdomenico e sono contenti di vedere Ezio al settimo cielo per questo storia.