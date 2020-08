Ezio Greggio e l’ex moglie Isabel: 20 anni di matrimonio, i rapporti oggi

Ezio Greggio oggi è felice con Romina Pierdomenico, la giovane donna (ci sono 39 anni di differenza nella coppia: lui ha 66 anni, lei 27) con cui condivide una love story da circa due anni. E non è la prima volta che il conduttore finisce sotto la lente di ingrandimento del gossip. Forse, però, non tutti sanno oppure non lo ricordano che il popolare presentatore di Striscia la Notizia in passato è stato sposato per circa 20 anni. E un motivo del perché in molti non lo rimembrano è semplice: la sua ex moglie, Isabel Bengochea, si è sempre tenuta assai distante dai riflettori dello spettacolo e da quelli della cronaca rosa. Quel che invece si sa è che dalla lunga relazione sono nati due figli: Giacomo e Gabriele. E oggi? In che rapporti sono Greggio e Isabel?

Greggio e l’ex moglie Isabel, il rapporto

Se Greggio, per via della sua professione, è spesso chiacchierato e seguito dai riflettori, non si può dire lo stesso di Isabel che conduce una vita al riparo da ogni forma di chiacchiericcio mondano. Per questo della donna si sa molto poco. Tuttavia, con l’ex marito i rapporti dovrebbero essere buoni attualmente. A confermarlo degli scatti social di uno dei figli dell’ex coppia, Gabriele, il quale ha ripreso tutta la famiglia al completo qualche tempo fa, a separazione già avvenuta. Un’immagine che proverebbe che nonostante il matrimonio sia giunto al capolinea i legami familiari sono più che buoni.

Ezio e Romina, una storia nata sotto l’albero di Natale

Oggi Ezio ha ritrovato amore e tranquillità al fianco di Romina. I due si sono conosciuti nel 2018, uscendo ufficialmente allo scoperto a Natale dello stesso anno. Fu in quel periodo, inoltre, che Greggio andò a Vicoli, paese natale della giovane. La tappa servì per fare le presentazioni in famiglia. Tutto filò liscio: i genitori della conduttrice ebbero un’ottima impressione dal vivo del conduttore. Insomma, sulla coppia giunse anche la benedizione di mamma e papà Piedomenico. Recentemente il volto storico di Striscia la Notizia ha fatto sapere che con la compagna tutto procede a gonfie vele.