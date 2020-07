Ezio Greggio, la vita con la fidanzata 27enne: cosa dice il padre di Romina

66 anni lui, 27 lei. E proprio vero che l’amore non ha età. Stiamo parlando di Ezio Greggio e Romina Pierdomenico che da quasi due anni fanno coppia fissa. Era il Natale del 2018 quando la love story fu ufficializzata. Oggi i due continuano a essere molto affiatati. Le speranze del celebre conduttore di Striscia la Notizia hanno quindi trovato un risvolto positivo visto che sul finire del 2019 si augurava che anche l’anno in corso potesse proseguire a vele spiegate, con accanto la Pierdomenico. D’altra parte che non si trattasse di un semplice flirt bensì di un legame più strutturato lo si è capito tempo fa. In particolare da quando Greggio, sempre sul finire del 2018, fece tappa a Vicoli per conoscere i genitori di lei, i quali hanno avuto un’ottima impressione del presentatore.

Ezio Greggio visita il paese dei genitori di Romina Pierdomenico

Vicoli è un comune piccolo e dell’entroterra in provincia di Pescara che conta circa 400 abitanti. Ed è qui che è cresciuta Romina. Tutt’ora vi dimorano i suoi genitori. Dopo la visita di Greggio nel 2018, papà Gabriele, che è stato vice sindaco del paese in passato, ha raccontato di essersi parecchio emozionato durante l’incontro, parlando del conduttore come una “persona alla mano” e disponibile, anche nello scattare foto e firmare autografi con i fan. Insomma, Greggio ha lasciato il segno anche in quei di Vicoli. Per quel che invece riguarda la Pierdomenico, il conduttore di Striscia è stato letteralmente stregato.

Greggio innamorato di Romina: “Ha sani principi”

Greggio, in un’intervista rilasciata al settimanale Gente, ha affermato che Romina lo rende molto “allegro”, mantenendolo “giovane”. A colpirlo di più, oltre alla bellezza della ragazza, il fatto che la ritenga una donna dai “sani principi”, in grado di sorprenderlo “ogni giorno”. A proposito di Greggio, di recente ha detto la sua il suo storico partner di Striscia la Notizia Enzo Iacchetti. Il conduttore ha dichiarato che considera Ezio come un compagno di banco scolastico, con cui si ritrova ogni anno a condividere l’esperienza di Striscia. Finito il programma, però, ognuno torna alle proprie faccende e alle proprie abitudini. Nessuna uscita assieme: non per antipatia reciproca o perché ci sono delle ruggini personali, ma per il fatto che abitano a molta distanza durante l’anno.