Ex moglie di Alex Belli: “Lui non può avere figli”, bufera sulla paternità e risposta dell’attore

La coppia aperta e il poliamore? Solo finzione per intrattenere il pubblico televisivo. Alex Belli prova a mettere a tacere le voci che lui stesso ha fatto germogliare durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, affermando che con Delia Duran ha un rapporto esclusivo e non accessibile a persone terze. In una lunga intervista rilasciata a Fanpage.it, l’attore e fotografo è anche tornato su quanto dichiarò la sua ex moglie Katarina Raniakova, la quale nel 2019 mise in guardia sull’ex marito, sostenendo che non potesse avere figli e suggerendo di non credergli quando parlava del desiderio di diventare padre. Evidentemente la donna ha preso un grosso abbaglio visto che Delia Duran oggi è incinta.

L’ex moglie: “Lui non può avere figli”. E Alex Belli denuncia

L’attore ha spiegato dettagliatamente la questione relativa alla gravidanza della compagna, sottolineando che è vero che da tempo stava provando ad avere con lei un figlio, ma non in maniera ossessiva. E infatti ha raccontato che mai si è preoccupato in maniera grave, anche se ha iniziato a domandarsi perché il bambino non arrivasse. Aveva preso anche in considerazione l’opzione di affidarsi a un percorso di fecondazione. Ma l’idea non lo faceva impazzire, per usare un eufemismo:

“Ci ero già passato anni prima con la mia ex moglie ed ero terrorizzato all’idea di dover rifare tutto. Un’inseminazione in vitro non è una passeggiata, soprattutto per le donne: per ogni tentativo bisogna sottoporsi anche a una doppia anestesia totale. È un percorso tosto, sia fisicamente che psicologicamente, perché ogni tentativo che non va in porto è come vivere una piccola perdita”.

A proposito della sua ex moglie, nel corso dell’intervista a Fanpage.it, gli è stato ricordato che Katarina scrisse pubblicamente su Instagram una frase alquanto spinosa in riferimento all’ex marito. “Ragazze, non fatevi prendere in giro con il discorso dei figli. Lui non può averne”, sostenne la donna.

“L’ho denunciata per diffamazione – ha fatto sapere Belli -. Intanto perché lo trovo di cattivo gusto: io non sono mai andato a raccontare i suoi eventuali insuccessi o problemi, ho sempre avuto enorme rispetto. E poi è falso: non ho mai avuto alcun tipo di problema. Semmai possono esistere incompatibilità genetiche, ma nient’altro”. L’attore ha anche rivelato che mai ha ricevuto delle scuse da parte dell’ex moglie per quanto esternato.

Haters scatenati sulla paternità

Tornando al tema coppia aperta, gli haters, dopo aver saputo della gravidanza di Delia Duran, si sono scatenati, provocando la coppia con insinuazioni sulla paternità. Una delle domande maligne più gettonate che continuano a imperversare sui social è: “Chi sarà il padre?” Belli non si è arrabbiato quando ha letto simili messaggi. Ha preferito farsi una risata, chiarendo che il poliamore è stata una trovata da fiction per ‘adescare’ il pubblico del GF:

“Ci rido sopra, anche perché rispetto a quell’argomento c’è stata un po’ di confusione. Quella a cui partecipammo fu una bellissima edizione del Grande Fratello, ma la tv è anche intrattenimento e certi temi sono stati esasperati. In realtà, il tipo di amore libero che ci è stato attribuito dopo il GF è diverso dal nostro tipo di amore: non significa che ognuno fa quello che vuole, ma che siamo liberi di essere chi vogliamo. Il nostro rapporto non ha nulla a che vedere con gli scambi di coppia o cose simili”.

Il fotografo ha rimarcato che con la compagna ha un rapporto esclusivo da coppia tradizionale. “Non sto smentendo quanto dichiarato all’epoca, ma in quel contesto c’era anche una parte di intrattenimento. Ciò che conta è che alla fine a vincere è stato il nostro amore”, ha aggiunto.

E ancora, ha sostenuto che durante la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia lui stesso ha contribuito a voler far passare alcuni concetti in maniera estrema per intrattenere gli utenti: “Il pubblico voleva capire che rapporto fosse il nostro e io ogni tanto mi arrampicavo. La “chimica artistica” (ride, ndr). Il pubblico ne andava pazzo. Delia e io siamo semplicemente liberi di essere noi stessi, anche quando siamo insieme”.

Di fatto l’attore ha confermato che quel che si è visto al GF Vip era una sorta di ‘fiction’ e che lui altri concorrenti della sua edizione erano consapevoli che ogni giorno dovevano inventarsi qualcosa per tenere la scena: “Ci impegnavamo a fare show fin dal mattino. Era tutto pensato – da noi, non dagli autori – per intrattenere, come se fossimo su un set. Non serve entrare nella Casa e comportarsi come se si fosse in vacanza: per quello ci sono i villaggi turistici”.