Alex Belli e Delia, lui contro l’ex moglie: “Disse che non potevo avere figli”

Alex Belli e Delia Duran aspettano un figlio! La coppia, che per diverso tempo ha fatto discutere con il suo amore libero, ora sta vivendo un magico momento, quello della gravidanza. Già si vociferava qualcosa, ma sono stati i due diretti interessati a fare l’annuncio a Verissimo. Da anni dicevano che il loro sogno sarebbe stato quello di allargare la famiglia, eppure questo figlio non arrivava mai. Ed ecco che è proprio il caso di dire che le speranza è l’ultima a morire: Delia ha scoperto di essere incinta. Ora a parlare sono entrambi, tramite una nuova intervista sul settimanale Chi, dove parlano anche delle delusioni passate su questo argomento.

Dopo l’annuncio fatto a Verissimo sulla dolce attesa, Delia racconta oggi di aver scoperto di essere incinta ad agosto, dopo aver atteso oltre cinque anni. Avevano fatto diversi tentativi e ormai non pensavano più che “sarebbe venuto in modo naturale”. Per la coppia “è una benedizione di Dio”. Ma come ha reagito esattamente Belli? La modella venezuelana svela che “era incredulo dalla gioia. Come hanno confermato nel salotto di Silvia Toffanin, consapevoli che presto diventeranno genitori, hanno modificato il loro stile di vita.

Infatti, hanno deciso di rinunciare al loro famoso amore libero. “Non siamo una coppia aperta, siamo solo sinceri”, dichiara oggi la Duran al settimanale. Si definisce più trasgressiva rispetto all’attore, ma confessa che entrambi sono fedeli. Il loro segreto? “Condividere pensieri liberi, riuscire a dirci le cose”. Per tradimento, Delia intende “nascondere”. Invece, loro si dicono tutto e sono trasparenti. Alex Belli, invece, approfitta di questa nuova intervista per lanciare una bella frecciata alla sua ex moglie.

Katarina Raniakova, nel 2019, durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip, aveva sganciato una bomba: “Non vi fate prendere in giro con il discorso dei figli, lui non può averli”. In questo modo, aveva lanciato l’ipotesi che appunto Belli non potesse avere figli. Ora l’attore è certo che si sia trattata di una vera e propria “cattiveria”. Alex fa presente che, in quanto non riuscivano ad allargare la famiglia, aveva solo pensato che avrebbero avuto bisogno della scienza.

Oggi pensa che questo figlio con Delia sia “un dono del Creatore” e che ciò può accadere solo quando “lo decide qualcuno di più grande”. Così si spiega il fatto di aver provato in passato ad avere un bambino e di non esserci riuscito. Anche con la stessa Duran hanno tentato per anni di allargare famiglia. Ed ecco che finalmente “il miracolo della vita” ha bussato anche alla loro porta.