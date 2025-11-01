Delia Duran a Verissimo, “sono incinta”. Stop all’amore libero? La risposta di Alex Belli

Delia Duran è incinta. L’indiscrezione ha iniziato a circolare nei giorni scorsi e ha trovato conferma a Verissimo dove la modella venezuelana e il compagno Alex Belli hanno confermato che diventeranno genitori. La 37enne è al quarto mese di gravidanza. La coppia ha raccontato a Silvia Toffanin di avere cercato a lungo un figlio e che aveva quasi perso le speranze di concepire naturalmente. E, invece, durante la scorsa estate è arrivata la lieta notizia; il test ha dato esito positivo.

Verissimo, Delia Duran e Alex Belli: “Aspettiamo un figlio. Maschio o femmina? Indifferente”

“Ho provato un’emozione fortissima nel sapere di essere incinta. Sono al quarto mese. Dopo 5 anni con tanti tentativi ce l’abbiamo fatta. Non è stato facile, è una benedizione di Dio”. Così Delia Duran a Verissimo. Le ha fatto eco Belli: “Lo abbiamo cercato a lungo, stiamo insieme da 7 anni. Avevamo quasi perso le speranze. Invece, quando meno te lo aspetti…”

Nei giorni scorsi c’è chi ha sostenuto che Duran fosse rimasta incinta tramite l’aiuto della PMA, la procreazione medicalmente assistita. Tale voce è stata smentita. “Lo abbiamo concepito in modo naturale. Una sorpresa. Già avevamo deciso di ricorrere alla PMA e invece quest’estate abbiamo scoperto che ero incinta. Ho fatto i salti di gioia”, ha chiarito la modella venezuelana.

Maschio o femmina? “Non sappiamo ancora se è un maschietto o una femminuccia”, ha spiegato Belli. “Per me è indifferente”, la puntualizzazione di Delia. Spazio poi a un curioso aneddoto. “Io sono molto credente – ha riferito Duran – A Napoli sono andata a sedermi sulla sedia della fertilità. Sarà una casualità, ma poi sono rimasta incinta. Anche Guenda Goria si era seduta su quella sedia e poi è diventata mamma”.

La “Sedia della Fertilità” si trova nel santuario di Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, in Vico Tre Re a Toledo, nei Quartieri Spagnoli. La credenza popolare narra che la sedia fosse di proprietà della santa e che abbia effetti miracolosi nell’aiutare le donne che non riescono a restare incinta.

Alex Belli e Delia Duran, “stop amore libero”

Alla fine dell’intervista, Silvia Toffanin ha ricordato che Belli e Duran sono stati per anni promotori dell’amore “libero”. Loro stessi hanno in diversi frangenti spiegato di essere una “coppia aperta”. “Quindi basta amore libero adesso”, il commento della padrona di casa di Verissimo. “Finito, stop”, ha risposto Alex Belli ridendo. “Godetevela”, l’augurio di Toffanin.