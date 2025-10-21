Delia Duran è incinta, Alex Belli sarà padre dopo tante difficoltà: retroscena

Alex Belli e Delia Duran aspettano un figlio. A lanciare lo scoop è Gabriele Parpiglia che dà la notizia per certa. “Ufficiale”, ha scritto il giornalista nella sua newsletter, affermando di aver saputo da fonti ‘blindate’ che la modella è incinta. Lo scrittore ha anche spiegato che già un paio di settimana fa aveva notato un indizio in merito alla gravidanza della 37enne. In particolare, aveva segnalato che Duran aveva iniziato a indossare la collana degli angeli, oggetto che tipicamente viene usato dalle neo mamme.

Alex Belli e Delia Duran presto genitori, la modella è incinta

Per il momento Belli e la compagna non hanno commentato in alcun modo l’indiscrezione divulgata da Parpiglia. Nessuna conferma e nessuna smentita. In passato, in diverse occasioni, la coppia aveva spiegato di avere il desiderio di allargare la famiglia. Ora, pare che quel desiderio sia diventato realtà. Non a caso Parpiglia ha anche sottolineato che la dolce attesa è stata fortemente voluta dal fotografo 42enne e dalla modella.

L’attore e la 37enne, in tempi non sospetti, avevano dichiarato che stavano cercando un figlio, ma che purtroppo stavano riscontrando delle difficoltà nel concepirlo in modo naturale. Nel 2023, Duran confidò che stava prendendo in seria considerazione di affidarsi alla Pma, vale a dire alla fecondazione medicalmente assistita. Il consiglio glielo diedero i medici: “Questo è un argomento molto delicato da spiegare. Non è stato facile”, aveva spiegato la modella, aggiungendo che da tempo stava provando a rimanere incinta naturalmente, senza ottenere il risultato sperato

“Noi stiamo cercando di farlo in maniera naturale e non è possibile. Abbiamo già avuto degli incontri con dei dottori specialisti e mi hanno detto che bisogna fare l’inseminazione artificiale”, aveva concluso.

Le tappe della love story

Belli e Duran fanno coppia da più di cinque anni. L’attore si è legato alla venezuelana dopo aver chiuso nel 2019 la relazione con la modella marocchina Mila Suarez. Il 26 giugno 2021, Alex e Delia si sono scambiati le promesse d’amore. La loro love story è diventata popolare e chiacchieratissima quando entrambi hanno preso parte al Grande Fratello vip 6.

Destarono particolarmente scalpore i racconti di Belli, il quale fece capire a chiare lettere che con Duran conduceva una relazione, sotto certi aspetti, aperta. Nel corso del reality show, lui legò molto con Soleil Sorge. Per mesi Alfonso Signorini trattò l’argomento del ‘triangolo sentimentale’ che, alla fine, arrivò ad essere stucchevole e ‘teatrale’.