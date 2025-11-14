Alex Belli e Delia sul figlio svelano: il sesso, il nome e quando nascerà

Solo qualche settimana fa, Alex Belli e Delia Duran hanno annunciato a Verissimo che aspettano un figlio, in modo ufficiale. Ora svelano qual è il sesso e su quali nomi si stanno concentrando. Non solo, rivelano anche quando è prevista la nascita. Parlano di tutto questo, come riporta Adnkronos, a Storie al bivio, ospiti da Monica Setta. La puntata andrà in onda il prossimo 27 novembre 2025 su Rai 2.

Alex Belli, che qualche giorno fa ha replicato alla sua ex moglie a distanza di anni, insieme a Delia, rivela che aspettano un maschietto! La Duran aveva dichiarato che per lei, giustamente, questo è un dettaglio indifferente. Molto probabilmente chiameranno il bambino o Gabriel o Roberto come il papà dell’attore. La data prevista per la nascita del piccolo è intorno al 31 marzo 2026. Dunque, manca qualche mese e i due protagonisti dell’amore libero del Grande Fratello Vip potranno finalmente stringere tra le loro braccia il figlio che tanto hanno desiderato di avere.

Ormai da anni la coppia provava ad avere un figlio, precisamente da cinque. Non è stato facile per loro realizzare questo grande sogno di diventare genitori. Erano arrivati al punto di pensare che avrebbero dovuto sfruttare la fecondazione assistita per avere un figlio. Tutto è cambiato dopo un viaggio a Napoli, secondo quanto raccontano i due diretti interessati in questa nuova intervista. Alex spiega di essere convinto che il miracolo sia avvenuto grazie alla sedia sulla fertilità, dove Delia si è seduta, nei quartieri spagnoli.

Poco dopo, infatti, la Duran è rimasta incinta. Nessun trattamento sulla fertilità ha aiutato la coppia, che a quanto pare non ha mai smesso di crederci. Dopo due settimane di ritardo, come ha raccontato la stessa Delia, si sentiva debole e stanca. Così ha deciso di provare a fare un test di gravidanza. Non solo, ne ha fatto un altro che le ha dato la conferma che era ormai in dolce attesa da oltre tre settimane.

Il bambino non è ancora nato, ma come tutti i futuri genitori anche loro stanno vivendo le prime emozioni. In particolare, Alex e Delia hanno vissuto con gioia il momento più emozionante della loro vita, ovvero quando hanno potuto sentire il battito cardiaco del loro bambino, durante l’ecografia.