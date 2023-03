Ancora una polemica per la settima edizione del Grande Fratello Vip. A lanciare pesanti accuse sul reality show guidato da Alfonso Signorini è stata Dana Saber, ex concorrente del programma. La modella nata in Marocco ma cresciuta in Italia è stata nel bunker di Cinecittà poche settimane ma tanto è bastato per fare delle rivelazioni importanti sulla Casa più spiata d’Italia.

Dana Saber, che dopo la sua eliminazione non è più tornata in studio insieme agli altri ex coinquilini, ha rivelato in una diretta Instagram che al GF Vip alcuni concorrenti hanno avuto contatti con l’esterno tramite un cellulare. Non è la prima volta che si parla della presenza di un telefonino nella trasmissione ma le dichiarazioni dell’ex gieffina riaprono il caso.

“Quando sono entrata Patrizia mi ha detto: “Io sono sempre stanca”. Stanca? Ma cosa? Dormiva sempre nella suite più f**a, con pure il telefono. Wilma lo stesso, Antonino anche…e anche Milena. Chiedete ad Alfonso di mandarvi i numeri, così potete chiamarli direttamente. Eh chi ha il cellulare… Non solo, non solo”

Dunque, a detta di Dana Saber fino alla loro permanenza al Grande Fratello Vip Patrizia Rossetti, Wilma Goich e Antonino Spinalbese avrebbero avuto la possibilità di utilizzare un cellulare. Ora a godere di questo privilegio, secondo Dana, sarebbe Milena Miconi, che è ancora in gioco.

C’è un cellulare al Grande Fratello Vip?

In realtà qualche settimana fa si è parlato della presenza di un dispositivo mobile al GF Vip 7 dopo che Nicole Murgia ha fatto delle strane allusioni ad un telefono e al fatto di aver utilizzato i social network per leggere dei commenti dei follower sul suo percorso.

Pure Luca Onestini sembra essere stato pizzicato ad utilizzare un cellulare e ad infilarselo in tasca nel momento in cui si è accorto di essere inquadrato. Quale sarà la verità a riguardo? Sulla questione Alfonso Signorini non ha mai proferito parola.

Dana Saber ha poi assicurato che nella Casa del Grande Fratello Vip ci sarebbero angoli dove succedono delle cose che il pubblico a casa non riuscirebbe a vedere. Ha inoltre ammesso che la casa è molto sporca: confessione fatta pure da Wilma Goich in un’intervista.

Dana Saber ha infine aggiunto:

“Un bagno in venti… tranne quelli che hanno la suite. All’inizio Wilma mi ha fatto fare la doccia nella sua suite, dove non ci sono le telecamere ma poi mi hanno detto di non andare più”

In seguito alla sua eliminazione Dana Saber ha puntato il dito contro gli autori del GF Vip che secondo il suo punto di vista avrebbero strumentalizzato alcune sue dichiarazioni per usarle a suo discapito.