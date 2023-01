Il settimanale Di Più ha scavato nel passato di Dana Saber, una delle concorrenti meno conosciute della settima edizione del Grande Fratello Vip. 29 anni, marocchina, la giovane è entrata nella Casa più spiata d’Italia solo per via di un presunto flirt con Dayane Mello, modella brasiliana ed ex protagonista del reality show di Canale 5.

La rivista edita da Cairo Editore ha scoperto che il vero nome di Dana Saber è Dounia Rouhani ed è riuscita a contattare Katica, la donna italiana che per un periodo ha avuto in affido la gieffina. Stando a quanto emerso dall’intervista Dana è arrivata dal Marocco quando aveva solo 15 anni.

La Saber è approdata in Italia con il padre, un uomo estremamente religioso che poi ha deciso di rifarsi una vita con un’altra compagna che però non ha accettato Dana. Per qualche tempo la ragazzina ha vissuto come un’emarginata tanto che sono intervenuti i servizi sociali, che si sono presi cura di lei ospitandola in una comunità protetta.

Dana del GF Vip viveva in una comunità

E qui è entrata in gioco Katica, una donna del Friuli-Venezia Giulia, che nel 2010 stava per aprire la sua scuola di danza. Tra i corsi aveva previsto di inserire quello di canto e danze orientali e una signora le disse di conoscere una ragazza che parlava arabo, Dana appunto.

“Era un vero bon bon, i suoi occhi tristi mi conquistarono. Ci guardammo e fu amore a prima vista. Pensai di chiederne l’affido: parlai con i responsabili della comunità, mi resi subito disponibile a ospitarla in casa mia. Lei inizialmente si mostrò diffidente. Pensava che non potessero esistere persone disposte a volerle bene. Ma poi accettò e lei e mia figlia Jennifer decisero di dividere la stessa cameretta. Diventarono come sorelle”

Katica ha spiegato di aver fatto vivere a Dana Saber del Grande Fratello Vip tutte quelle esperienze che non aveva vissuto prima del loro incontro:

“Non era mai entrata in una gelateria o pizzeria. Provvedemmo a farle fare tutte le esperienze possibili. Gite, musei: tutto quello che si poteva”

Poco più che maggiorenne, però, Dana Saber ha deciso di lasciare quella famiglia e trasferirsi a Milano, per provare a sfondare nel mondo dello spettacolo. Katica ha rivelato:

“Non la vedo dal 2015 ma attraverso mia figlia la sento spesso. Non sapevo però che sarebbe entrata al Grande Fratello Vip. Poco male, almeno adesso so dove si trova, che cosa sta facendo, perché per un certo periodo è stata in giro, tra Dubai e Parigi, e ho temuto che frequentasse brutte compagnie”

Dana Saber, prima di iniziare a lavorare come modella, si è data da fare con i concorsi di bellezza. Nel 2011 la sua prima vittoria a La stella d’Europa: all’epoca qualcuno non ha potuto fare a meno di evidenziare una certa somiglianza tra Dounia e Ruby Rubacuori, la ragazza marocchina coinvolta nelle famose notti di Arcore di Silvio Berlusconi.