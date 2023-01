GF Vip 7, Dana Saber sgancia pesanti accuse contro gli autori

Anche fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip 7 Dana Saber continua a generare polemiche. Questa volta, anzi, è lei stessa a portare avanti accuse e attacchi contro gli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini. L’ex gieffina non ci sta e dà vita su Instagram a un duro sfogo, con tanto di foto che la ritrae di fronte a uno specchio. Sembra proprio che Dana non abbia digerito l’atteggiamento che gli autori del programma di Canale 5 avrebbero tenuto nei suoi confronti. Per questo, si lascia andare a pesanti accuse.

Durante la sua brevissima esperienza nella Casa più spiata d’Italia non è riuscita a farsi particolarmente apprezzare dai telespettatori e neanche da molti dei suoi ormai ex coinquilini. Le sue frasi su Putin e sulle armi hanno generato una bufera intorno a lei. Ed ecco che ora cerca di far chiarezza su tutto. Dana inizia il suo sfogo contro il GF Vip 7 ricordando di essere entrata nella Casa durante “uno dei momenti più difficili” della sua vita. Sapeva già in partenza che non sarebbe stato facile per lei portare avanti questo percorso.

Oggi la Saber dichiara di aver tentato di portare lo stesso intrattenimento che lei da spettatrice ha sempre cercato. “Ho sempre pensato che un po’ di sana follia sia necessaria per divertire il pubblico”, afferma in questo suo lunghissimo post. L’ex gieffina ci tiene a precisare di aver sempre cercato di essere una persona autentica, senza provare alcuna paura di essere eliminare. Oggi è felice che sia andata così.

Ed è a questo punto che Dana Saber inizia a lanciare le sue accuse contro gli autori del GF Vip:

“Sono venuta a conoscenza di una serie di frasi che sono state strumentalizzate contro di me fuori dalla casa di cui non ne condivido il pensiero. Sono stata più volte avvicinata alla guerra e alle armi senza la possibilità di potermi difendere e dare una spiegazione alle mie parole. In ogni caso credo sia grave che nel 2023 ancora non ci sia la libertà di espressione, mi sento di dire che lo stesso GF mi abbia più volte isolata e così negato la possibilità di poter dire la mia opinione liberamente”

Non sono parole dolci quelle che l’ex gieffina riserva al programma. Addirittura crede che sia stato il reality stesso a isolarla, non dandole la possibilità di esprimersi. Nonostante tutto, Dana si dice contenta del suo percorso “perché non sono mai stata parte di un copione ma ho preferito limitarmi a essere una concorrente di un reality”.

Non finiscono qui le accuse, però, da parte della modella. Quest’ultima parla anche di bullismo, che avrebbe subito proprio all’interno della Casa di Cinecittà:

“Sono stata bullizzata direttamente e psicologicamente da un gruppo di persone che avevano come fine vincere il programma, facendomi passare come una persona violenta (senza aver mai spinto nessuno ma subendo sgambetti). Questa esperienza mi ha creato uno stress che mi sono portata dietro anche fuori dalla casa, per giorni non sono più riuscita a dormire a ritmi regolari a causa della musica, l’utilizzo delle luci e della melatonina che veniva utilizzata all’interno come se fosse la cura alla cattiveria di alcune persone”

Prima di concludere questo lungo sfogo contro la trasmissione condotta da Alfonso Signorini su Canale 5, Dana si toglie un altro sassolino dalla scarpa, continuando a lasciare accuse:

“Non capisco come questo programma tenda solo a valorizzare una donna solo nel momento in cui si accoppia con qualche uomo e alla fine il programma gira sempre e solo attorno a questo… Ho fatto delle scelte differenti da tutto ciò e forse per questo non sono piaciuta”

Infine, la Saber ci tiene a ringraziare tutti coloro che l’hanno sempre sostenuta durante il suo percorso nella Casa più spiata d’Italia.