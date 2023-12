Ex allievo smonta Amici e Pettinelli: il discorso sull’empatia

Ci risiamo: un altro ex allievo di Amici si scaglia contro il programma. Negli ultimi tempi, sono diversi gli artisti passati per la Scuola di Maria De Filippi che hanno speso parole poco lusinghiere sul programma. Questa volta, a dire la sua è stato Enzo Liberatore, cantante dell’edizione odierna del talent show. Ezio era stato scelto da Anna Pettinelli, che, però, ha deciso di eliminarlo improvvisamente circa un paio di mesi dopo l’inizio della trasmissione. Ebbene, a distanza di diverse settimane, il cantante ha voluto rilasciare un’intervista a “Tutto Notizie”, in cui ha criticato non solo il sistema dietro Amici, ma anche la sua ex professoressa.

Secondo Ezio, la scelte dei professori sarebbero influenzate “dall’alto” e non partirebbero dai loro gusti personali. A quanto pare, sarebbe la redazione di Amici a decidere il destino degli allievi, in base a diversi fattori contestuali, mentre gli insegnati sarebbero semplicemente dettati a fare ciò che gli verrebbe “ordinato“. Per questo, ha accusato Anna Pettinelli d’incoerenza, dato che, dopo averlo supportato, ha deciso di togliergli la maglia da un momento all’altro: “Con me ha cambiato idea nel giro di pochi giorni, da una puntata all’altra. Io penso che la scelta l’avesse già presa da tempo.. Mi è sembrata quasi come una cosa già scritta”.

Le parole di Ezio dopo l’eliminazione nel DayTime di oggi.#Amici23 pic.twitter.com/RMUCtvyVKb — AMICI NEWS (@amicii_news) October 30, 2023

Ezio Liberatore: “Amici è gran parte spettacolo”

In particolare, ad Ezio non sono piaciute le modalità della sua eliminazione. Il cantante è stato infatti chiamato improvvisamente in studio, dove Anna Pettinelli gli ha comunicato la sua decisione. Dunque, la prof non ha aspettato la puntata domenicale per la sua uscita come spesso accade con gli allievi, ma il tutto è stato mostrato semplicemente in un daytime. A differenza dei suoi compagni, che in situazioni simili hanno avuto l’opportunità di salutare tutti, il cantante è stato allontanato in modo molto precipitoso e senza prestargli grande attenzione. Ecco cos’ha detto a riguardo:

Le modalità con cui mi hanno eliminato sono state pessime. Dopo due mesi di lavoro insieme avrei voluto un’uscita un po’ più dignitosa. Sono stato eliminato un po’ come un fantasma. Non ho avuto saluti da nessuno, se non dai ragazzi. Una cosa che mi è arrivata è che c’è poca empatia, soprattutto in seguito ad un’eliminazione. Io ho comunque molto rispetto per tutti coloro che lavorano in quella grande realtà, come Maria, i produttori e i professori. Alla fine, sarebbe piaciuto a me in primis poterli salutare in modo più approfondito.

Infine, Ezio ha criticato le dinamiche stesse della trasmissione, dichiarando che la musica avrebbe molto poco a che fare con il programma. Secondo la sua opinione, se avesse avuto un altro comportamento o se avesse creato una “coppia“, probabilmente non sarebbe stato eliminato. Insomma, il motivo per cui è stato fatto fuori avrebbe molto poco a che fare con il suo talento: “Amici io lo definirei un 80% fare spettacolo e un 20% fare musica. Lì è gran parte spettacolo. Anche le relazioni, tutte cosette un po’ alla Uomini e Donne o al Grande Fratello che si formano sono molto incisive per il programma”.