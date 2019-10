Eva Henger sfogo doloroso: “Le cose belle finiscono”, è per Mercedesz?

Eva Henger il commovente sfogo: “Ti ritrovi in un mare di dolore”, è riferito alla situazione con Mercedesz?

Non è un momento facile, questo, per Eva Henger. L’attrice è in continuo contrasto con la figlia Mercedesz, e pare che con lei sia arrivata a chiudere ogni rapporto. La cosa ovviamente fa male. Allontanarsi da una figlia (o un figlio) è una delle cose più dolorose che possano accadere ad una madre. Eppure Eva e Mercedesz in televisione, e sui social, sono sempre apparse molto unite quasi come due amiche. Viene quasi impossibile credere che al giorno d’oggi le due non si parlino quasi più. Sfortunatamente, però, è tutto vero. La motivazione che avrebbe separato le due sarebbe, da ciò che si evince, la storia d’amore di Mercedesz. La giovane, ex isolana, è legata a Lucas Peracchi, ex tronista. La relazione tra i due ultimamente è stata altalenante e, anche se il sereno è tornato, a detta di Eva Henger le cose non sarebbero come appaiono.

Eva Henger e la sorprendente rivelazione: “Lucas aveva alzato le mani”

In che senso? Beh, secondo l’attrice ungherese il fidanzato della figlia non sarebbe così gentile come sembra. Per esempio, Eva Henger a Domenica Live si è lasciata andare a sorprendenti rivelazioni. Secondo la donna Lucas sarebbe violento nei confronti della fidanzata. “Un po’ di tempo fa Mercedesz mi ha chiamato dicendomi che Lucas aveva alzato le mani. – ha raccontato Eva a Barbara d’Urso – Il giorno dopo l’ha giustificato e scelto di dare una seconda possibilità. Lui è venuto a casa mia in Ungheria, si è scusato e anche io l’ho perdonato. In alcuni momenti della loro relazione sono arrivata addirittura a difenderlo”. Mercedesz, dal canto suo, ha provato a smentire quanto affermato dalla madre sia sui social, mostrandosi molto dispiaciuta, e sia a Domenica Live. Il risultato è stato però scarso, perché sono in molti a non crederle.

Eva Henger le parole fortissime: “Le certezze svaniscono e le cose belle finiscono”

Dopo un po’ di silenzio sui social, di recente Eva Henger è tornata su Instagram e oggi, tramite una fortissima story, ha parlato di un grande dolore. Ci teniamo a precisare che la showgirl non ha fatto nomi ma il pensiero dei più attenti è corso subito alla figlia Mercedesz e alla situazione in cui si trovano. “Incredibile come possono cambiare le cose in un attimo – ha osservato Eva – Non hai tempo nemmeno di realizzare e la tua vita travolta dai sentimenti contrastanti e senza spiegazione ti ritrovi in un mare di dolore. Le certezze che ha costruito gelosamente nel cuore svaniscono e anche le cose belle finiscono”.

Eva Henger e l’immagine dolcissima: “Tu, il mio piccolo raggio di sole”

Non sfugge però anche la foto che ha caricato prima di scrivere questo pensiero. Nell’immagine la si vede immersa nel verde con il volto illuminato dal sole e si nota la scritta: “You…#Mylittlesushine” (Tu … il mio piccolo raggio di sole). Sarà riferito anche questo alla sua primogenita? Chissà, fatto sta che la dedica è dolcissima. In fondo, momenti si o momenti no, l’amore di una madre per i figli è infinito.