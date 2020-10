Ancora tensione in casa Henger. Ospite di Casa Chi – programma Instagram dell’omonima rivista diretta da Alfonso Signorini – Eva ha confidato di non aver recuperato il rapporto con la figlia Mercedesz. Le due hanno litigato ormai da circa un anno e neppure il lockdown ha cambiato la situazione. A detta dell’attrice ungherese sarebbe tutta colpa della modella e dell’influenza negativa del fidanzato Lucas Peracchi. Eva è tornata pubblicamente ad attaccare l’ex tronista di Uomini e Donne, reo a suo dire dei contrasti tra madre e figlia. Stando a quanto sostiene Eva sarebbe Lucas ad impedire un riavvicinamento da parte di Mercedesz. L’ex moglie di Riccardo Schicchi si è detta disponibile ad un confronto e a un chiarimento ma non può fare nulla se la sua primogenita è del tutto contraria. Eva ha inoltre confessato che non si aspettava un comportamento del genere da parte di Mercedesz, con la quale ha sempre avuto un bellissimo rapporto.

Le ultime dichiarazioni di Eva Henger contro Mercedesz e Lucas

“Non è cambiato nulla, quella persona non vuole che Mercedesz si riavvicini a me”, ha affermato Eva Henger a Casa Chi. “Non pensavo che mia figlia potesse innamorarsi di un uomo che divide madre e figlia”, ha aggiunto l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. L’ex conduttrice di Paperissima Sprint ha inoltre ammesso che non parteciperebbe al Grande Fratello Vip in coppia con Mercedesz. “A lei piacerebbe tanto partecipare. A me è bastata l’esperienza all’Isola dei Famosi. Nella Casa litigherei dal primo giorno con tutti”, ha chiarito Eva, che non si sta perdendo neppure una puntata di questa quinta edizione del reality show. Proprio di recente ha pubblicamente difeso in tv Guenda Goria, che conosce fin da bambina, per via della relazione con Telemaco, che tanto sta facendo discutere perché lui è già stato sposato in passato.

Eva Henger ha criticato la nuova forma fisica di Mercedesz

Prima dell’ospitata a Casa Chi Eva Henger ha bocciato la nuova forma fisica di Mercedesz sulle pagine del settimanale Nuovo. Da qualche tempo, infatti, la modella sfoggia un fisico da bodybuilder, frutto di quotidiane sedute di palestra guidate da Lucas Peracchi, di professione personal trainer. Secondo Eva la figlia non è più femminile come un tempo. A queste critiche la diretta interessata ha preferito non rispondere: sul suo account Instagram Mercedesz continua a condividere scatti sensuali e bollenti, dove mette in mostra muscoli e curve. Per la gioia dei follower e di Lucas che, a differenza di mamma Eva, sembrano approvare parecchio.