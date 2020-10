Restano tesi i rapporti tra Eva e Mercedesz Henger. Mamma e figlia non si parlano più da un anno, nonostante i numerosi interventi dell’amica Barbara d’Urso. In una intervista rilasciata al settimanale Nuovo l’ex moglie di Riccardo Schicchi ha pure criticato il nuovo fisico della sua primogenita. Nell’ultimo periodo la 29enne è cambiata molto. Sono lontani i tempi in cui appariva all’Isola dei Famosi come una ragazza ingenua, timida e rotondetta. Oggi la giovane Henger sfoggia un fisico tonico e palestrato, quasi da bodybuilder. Una trasformazione che è stata possibile anche grazie al fidanzato Lucas Peracchi, con la quale la storia d’amore procede ormai a gonfie vele da oltre due anni. Questa nuova immagine non piace però a Eva, che trova la figlia poco femminile rispetto al passato. L’attrice ungherese non ha inoltre perso l’occasione per puntare il dito contro il genero, con il quale in passato si è scontrata numerose volte, sia in tv sia sui social network.

Eva Henger non approva il fisico della figlia Mercedesz

“Mi dispiace che si sia trasformata così, io la trovavo molto più bella prima. La sua nuova immagine non coincide col mio gusto, preferisco una maggiore femminilità. Se però Mercedesz si piace così, io sono contenta per lei. Conoscendola e sapendo che è un ragazza abbastanza fragile, spero solo che non l’abbia fatto per piacere a qualcun altro…”, ha dichiarato Eva Henger alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. La 47enne ha inoltre rivelato che può guardare le foto della figlia solo tramite i follower che le condividono con lei in privato. Dopo il litigio dello scorso anno Mercedesz ha bloccato la madre anche sui social network. “I rapporti tra me e Mercedesz non sono certo migliorati, però non ho più voglia di polemizzare con lei. Oggi tra noi non c’è più alcun tipo di rapporto, ma per me va bene così. È arrivato il momento di dire basta, ritengo che ci sia un limite a tutto”, ha spiegato Eva.

Il fisico di Mercedesz Henger: la trasformazione della ragazza

Dopo l’Isola dei Famosi nel 2016 Mercedesz Henger è cresciuta e maturata. Fisicamente è cambiata parecchio: ha eliminato le abitudini sbagliate e ha cominciato a fare quotidianamente sport. Ogni giorno Mercedesz si allena in palestra e alla sala pesi alterna sedute di kickboxing. A tavola sono banditi gli eccessi: per la Henger la parola d’ordine è equilibrio. L’ex naufraga mangia un po’ di tutto ma con moderazione. Nella sua dispensa non mancano mai alimenti senza lattosio e con poco sale. Per proteggere la pelle, invece, usa molte creme idratanti e maschere di bellezza. Negli ultimi anni Mercedesz si è inoltre rifatta il seno e si è sottoposta ad un intervento di sbiancamento ai denti.