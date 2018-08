Mercedesz Henger seno rifatto: Eva Henger contraria all’operazione

Mercedesz Henger è rifatta: mamma Eva Henger non approva

Ormai non è una novità: Mercedesz Henger ha rifatto il seno. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi si è regalata una terza abbondante lo scorso maggio, riuscendo finalmente ad ottenere il fisico che voleva. Dell’operazione chirurgica non è però contenta mamma Eva Henger che, come raccontato in prima persona, ha provato per anni a far cambiare idea alla figlia. Soprattutto perché l’ex moglie di Riccardo Schicchi si è sottoposta all’intervento quando era più giovane e sa bene che è tutt’altro che facile, al contrario di come vuol sembrare al giorno d’oggi. “Sono sempre stata contraria e avevo paura sia per l’anestesia sia per l’operazione. Avendola fatta anche io, sapevo bene che non sarebbe stata una passeggiata”, ha spiegato Eva al settimanale Nuovo.

Le dichiarazioni di Eva Henger sulla chirurgia estetica

“Erano due anni che lei me ne parlava, ma io ero sempre riuscita a farle cambiare idea. Fino a quando la primavera scorsa, giocando sull’effetto sorpresa, lei mi ha detto: “Mamma, dopodomani mi operano!”, ha aggiunto Eva Henger. Che così, messa alle strette, è corsa subito a Roma, dove vive Mercedesz (Eva invece è tornata a vivere in Ungheria). “Non ho avuto nemmeno il tempo di metabolizzare la cosa, perché mi sono subito messa a cercare un volo per raggiungerla! Oggi sono contenta che mia figlia abbia coronato il suo sogno”, ha precisato la Henger. E si perché per Mercerdez l’intervento è stato un vero e proprio sogno che si è realizzato. “Da anni ci pensavo e un mese fa l’ho rifatto ottenendo il fisico che volevo”, ha dichiarato tempo fa la nuova fidanzata di Lucas Peracchi.

Il fisico al top di Mercedesz Henger dopo l’Isola dei Famosi

Dalla partecipazione all’Isola dei Famosi – avvenuta nel 2016 – ad oggi, Mercedesz Henger è cambiata notevolmente. Non solo il bisturi, per due anni la 27enne si è allenata quotidianamente e ha seguito una dieta sana e genuina. “Non ero in forma e non ero contenta del mio corpo. In questi ultimi due anni ho provato ogni tipo di dieta, da quelle più drastiche a quelle più strane. Ho provato dozzine di diversi esercizi e corsi in palestra. E piano piano, ho trovato il mio equilibrio”, ha puntualizzato l’ex naufraga su Instagram.