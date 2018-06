Mercedesz Henger si è rifatta il seno: “Ora ho il fisico che volevo”

By

Mercedesz Henger è rifatta: la figlia di Eva Henger ammette la verità

Mercedesz Henger è cambiata molto da quando ha preso parte all’Isola dei Famosi. Il fisico della figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi appare molto diverso da quanto visto sulle spiagge dell’Honduras. Oggi Mercedesz mostra un corpo più tonico e asciutto, frutto delle sedute quotidiane in palestre. E pure di un intervento chirurgico: la Henger si è rifatta il seno. Ad ammetterlo la stessa ex naufraga che, orgogliosa, ha chiarito di avere finalmente il corpo che sognava da tempo. La giovane modella e web influncer ha optato per una terza abbondante ed è più che mai soddisfatta del risultato. “Da anni ci pensavo e un mese fa l’ho rifatto ottenendo il fisico che volevo”, ha detto Mercedesz al settimanale Nuovo.

Mercedesz Henger felice col nuovo fidanzato Lucas Peracchi

Oltre ad avere il fisico che sognava, Mercedesz Henger è una ragazza felicemente innamorata. Questo è davvero un periodo fortunato per l’ex studentessa di Psicologia, che è serena accanto a Lucas Peracchi, l’ex tronista di Uomini e Donne. I due si conoscono da anni, ma solo di recente hanno approfondito la loro conoscenza. E la storia è subito diventata seria: Mercedesz ha già fatto conoscere Lucas alla madre e a Massimiliano Caroletti, il marito di Eva. “Mia madre mi ha detto di scoprire i suoi difetti, perché le sembra troppo perfetto”, ha scherzato Mercedesz. “Fa cose carine cui non ero abituata. Mi accompagna ovunque, appena gli chiedo di venirmi a trovare arriva e mi fa molti complimenti. È dolce”, ha spiegato la Henger.

Gli amori di Mercedesz Henger prima di Lucas Peracchi

Prima di conoscere Lucas Peracchi, Mercedesz Henger ha avuto una breve relazione con Sergio Arcuri, il fratello di Manuela. Subito dopo ha convissuto per un anno con Leonardo, un personal trainer tedesco che vive a Roma. I due si sono lasciati per colpa del canna-gate e hanno provato a darsi una seconda chance quando il caso si è sgonfiato ma il legame non si è più ricucito.