Cominciano ad arrivare aggiornamenti su Eva Henger e Massimiliano Caroletti dopo l’incidente. E per fortuna sono rassicuranti. La notizia si è diffusa nel primo pomeriggio ma in un primo momento, come è ovvio che sia, non sono emersi molti dettagli dell’incidente. Inoltre le condizioni della coppia sembravano complicate, invece pare siano meno gravi di quanto emerso in precedenza. A spiegare come stanno Eva Henger e suo marito e le dinamiche dell’incidente è stato Roberto Alessi, che è intervenuto a Pomeriggio 5.

Barbara d’Urso conosce molto bene Eva Henger e la sua famiglia, quindi si è subito preoccupata di dare aggiornamenti al suo pubblico. Alessi ha spiegato di aver ricevuto una telefonata da parte di un agente che collabora con la coppia e che gli ha parlato dell’incidente, chiedendo se avesse già aggiornamenti e informazioni. Il direttore di Novella 2000 si è subito attivato e ha cominciato a fare telefonate per capire le dinamiche dell’incidente di Eva Henger:

“Erano in autostrada, erano andati a prendere a 80 km a prendere un cagnolino da regalare a Jennifer. Doveva essere una sorpresa. Hanno avuto uno scontro frontale con un’altra macchina con un uomo di 70 anni e una donna di 68. Purtroppo questa coppia è morta sul colpo. Eva e suo marito sono stati salvati dalla cintura di sicurezza”

Sempre Alessi ha rassicurato sulla figlia Jennifer: non è coinvolta nell’incidente. C’era infatti qualche dubbio sulla 14enne figlia della Henger, perché di lei non si sapeva nulla in un primo momento. Dunque Jennifer sta bene, lei era a scuola e non in macchina con la coppia. Qualche ora fa, quando si è diffusa la notizia, si parlava di condizioni complicate di Eva e Massimiliano. Per fortuna stanno bene. Questi gli aggiornamenti su come sta Eva Henger dopo l’incidente:

“Non sono in pericolo di vita. Sono stati immediatamente portati in ospedale con l’elicottero, in due ospedali diversi perché non potevano usare lo stesso eliporto. Massimiliano ha la frattura dello sterno e non dovrebbe essere operato. Eva ha rotto braccio, tallone e femore. Dovrebbe essere operata”

Eva e Massimiliano sono fuori pericolo, fortunatamente. Per loro solo fratture ma quelle di Eva richiedono interventi chirurgici per rimetterle a posto. Alessi si è collegato più tardi nel corso di Pomeriggio 5 per fornire ulteriori aggiornamenti. Ha sentito il papà di Massimiliano Caroletti ed è riuscito a scoprire quanto segue:

“Eva sarà operata lunedì o comunque non immediatamente. Lei è sotto shock ma è molto presente. Pare che la macchina dei due coniugi stesse facendo un sorpasso di un camion. Per cui è andata sulla corsia opposta e si è scontrata frontalmente con la macchina di Massimiliano e Eva”

Mercedesz Henger, salta l’Isola dei Famosi dopo l’incidente di mamma Eva?

Nel frattempo Mercedesz Henger dovrebbe sbarcare all’Isola dei Famosi 2o22. E il condizionale a questo punto è d’obbligo. L’incidente di Eva Henger potrebbe ritardare il suo ingresso in gioco oppure farlo saltare. Mercedesz farà la sua scelta tra una settimana circa: non entrerà in gioco stasera, come ha fatto sapere Fanpage. Avrà modo e tempo per capire cosa fare dopo l’incidente della mamma, anche perché una volta sbarcata non potrà più sentire quotidianamente Eva. Le due hanno litigato in passato e pare non siano ancora in buoni rapporti. Sempre Alessi però ha svelato che mamma e figlia si sono sentite. Eva ha convinto Mercedesz a non rinunciare all’Isola 2022: