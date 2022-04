Eva Henger, grave incidente d’auto col marito: condizioni “complicate”

La modella 49enne, dopo l’impatto avvenuto in Ungheria, sarebbe stata trasportata d’urgenza in ospedale: come sta

Eva Henger, modella 49enne madre dell’ex e futura naufraga Mercedesz, sarebbe stata coinvolta in un grave incidente d’auto. La notizia, fornita dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, è arrivata oggi, 29 aprile 2022. Ecco cosa sarebbe successo alla showgirl di origini ungheresi mentre si trovava in compagnia del marito, Massimiliano Caroletti.

Brutto episodio per Eva Henger. Secondo quanto riporta Alessandro Rosica sul suo profilo Instagram, la 49enne e il marito avrebbero avuto un incidente automobilistico nella giornata di ieri, 28 aprile 2022. I due, a quanto pare, stavano viaggiando nei pressi di Kaposvar, in Ungheria, patria della modella. L’esperto di gossip ha riferito che, purtroppo, l’impatto tra le auto coinvolte nel sinistro avrebbe causato la morte di una coppia di anziani, che sarebbero deceduti sul colpo.

A quanto emerge dal comunicato diffuso da Rosica la Henger e il marito avrebbero riportato serie ferite. I due sarebbero stati trasportati con urgenza in ospedale in eliambulanza. La 49enne, in queste ore, si starebbe sottoponendo ad un’operazione a gamba e braccio. Caroletti, invece, si sarebbe fratturato lo sterno. Secondo l’esperto di gossip i due sarebbero al momento sotto controllo. Non è ancora chiaro se, a bordo della macchina nella quale viaggiavano la Henger e il marito, sposati dal 2013, fosse presente anche Jennifer, la loro figlia 13enne.

Eva e Mercedesz Henger, la faida continua?

La primogenita della modella, la bionda 30enne Mercedesz, frutto dell’amore con il produttore Riccardo Schicchi, dovrebbe a giorni sbarcare in Honduras per partecipare a L’Isola dei Famosi 16. Resta da vedere se la modella sarà informata di ciò che è successo alla madre e se i suoi piani saranno modificati dal brutto episodio. Si pensa di no, visto che tra madre e figlia, come più volte confermato dalle dirette interessate, non corre buon sangue.

Solo qualche mese fa, nell’agosto del 2021, la Henger è stata ricoverata in codice rosso a Roma in seguito ad un pesante attacco di panico. Dopo questo episodio, ai microfoni del settimanale OGGI, la 49enne ha spiegato che la primogenita non l’ha cercata e che le due non hanno un rapporto. Il motivo? Alla base del loro allontanamento ci sarebbero le affermazioni pubbliche di Eva a proposito della relazione della figlia, oggi conclusa, con l’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi, da lei giudicato aggressivo.