Eva e Mercedesz Henger ancora in guerra: “Ha fatto soffrire la sorella”

Nessuna pace tra Eva e Mercedesz Henger. Qualche settimana fa le due hanno partecipato alla stessa cena di famiglia e in molti hanno subito pensato ad una riconciliazione. La modella e influencer ha però smentito tutto, chiarendo che i rapporti con la famosa madre restano inesistenti. Notizia confermata da Eva in una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo, dove sono stati svelati alcuni retroscena di quell’incontro.

L’ultimo incontro tra Eva e Mercedesz

Eva Henger ha spiegato di aver rivisto la figlia lo scorso 18 settembre, in occasione del matrimonio della madre 76enne. Un evento imprevisto e gioioso che ha riunito tutta la famiglia. Eva ha ammesso che in quei giorni è stata molto bene con la sua primogenita, che l’ha invitata a cena e ha portato la sorella più piccola Jennifer al lago.

Eva Henger ha così ricordato quel periodo:

“Non mi sono avvicinata a lei per baciarla o abbracciarla per rispettare i suoi tempi, è stata lei a farlo. Ci siamo salutate dicendo che ci saremmo riviste presto, ma le cose sono andate in modo diverso”

Eva Henger ha dunque confidato che dopo quei giorni insieme in Ungheria Mercedesz ha scritto un post su Instagram in cui spiegava che non era cambiato nulla con la madre. Parole lette dalla sorella Jennifer, che oggi ha 12 anni, che è scoppiata a piangere (la piccola è nata dall’unione tra Eva e l’attuale marito Massimiliano Caroletti).

Eva Henger ha così sottolineato alla rivista edita da Cairo Editore e diretta da Riccardo Signoretti:

“Mi chiedo perché Mercedesz abbia dovuto rovinare la sua illusione. Anche se pensava quelle cose, poteva evitare di dirle pubblicamente: la sorella non meritava di soffrire”

Perché Eva e Mercedesz Henger hanno litigato

Eva e Mercedesz Henger hanno litigato a causa della relazione, ormai conclusa, tra la figlia di Riccardo Schicchi e l’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi. L’attrice ungherese si è lamentata pubblicamente, nel salotto di Barbara d’Urso, dei presunti comportamenti aggressivi di Peracchi, scatenando così una guerra con Mercedesz che continua ancora oggi.

Lucas Peracchi e Mercedesz Henger non sono una coppia da diverso tempo: nonostante la convivenza a Castell’Arquato, in provincia di Piacenza, l’amore tra i due si è esaurito. La scorsa estate si è parlato di un nuovo flirt per la Henger ma la diretta interessata non ha mai confermato e sui social network continua a postare scatti e video da single.