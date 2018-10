Eva Henger ancora contro Francesco Monte: “È un ragazzo ribelle”

Le ultime dichiarazioni di Eva Henger su Francesco Monte al Grande Fratello Vip

Eva Henger è tornata ad attaccare Francesco Monte, attualmente protagonista del Grande Fratello Vip. Come già ammesso a Domenica Live, l’ungherese non ha apprezzato la scelta di Mediaset di inserire il tarantino nel cast del reality show di Ilary Blasi. Ed Eva ha ribadito il concetto al settimanale Nuovo Tv: “Bisognava aspettare prima di premiarlo. Magari facendogli fare altro, in modo che avesse il tempo di capire i suoi errori. Non dico che lui non abbia il diritto di avere altre possibilità ma ciò che ha fatto non è stata una cosa giusta. Per cui convocarlo al Gf Vip non è stato un messaggio educativo nei confronti dei giovani”. La madre di Mercedesz Henger ha poi aggiunto: “È un ragazzo ribelle che non riesce a rispettare le regole. Spero che abbia imparato dall’esperienza fatta all’Isola dei famosi, non si può fare sempre tutto ciò che si vuole. Quando si firma un contratto accettando le regole, si è in dovere di rispettarle”.

Eva Henger stronca il flirt tra Francesco Monte e Giulia Salemi

Oltre a criticare la presenza di Francesco Monte al Grande Fratello Vip, Eva Henger ha stroncato pure il flirt con Giulia Salemi. “È partito con l’idea di vivere una relazione. Ma lui non mi sembra pronto: lo vedo ancora interessato a Cecilia Rodriguez“, ha osservato l’ex moglie di Riccardo Schicchi. “Forse c’è attenzione solo da parte di Giulia, magari a lei piace perché è un bel ragazzo”, ha sottolineato Eva.

Eva Henger: “Mai ricevuto provvedimenti giudiziari”

Negli scorsi giorni Eva Henger ha chiarito nel salotto di Barbara d’Urso di non aver mai ricevuto azioni legali da parte di Francesco Monte, rispetto a quanto rivelato dal ragazzo nella Casa del Grande Fratello Vip. Ci sarà un altro confronto tra i due dopo la fine del programma di Canale 5?