Sono molti i volti dello spettacolo che parteciperanno a “Una voce per San Marino”: tra i nomi spuntano anche due ex vipponi

In vista della prossima edizione dell‘Eurovision Song Contest, in programma per il 9, 11 e 13 maggio 2023 alla Liverpool Arena, nel Regno Unito, la Repubblica di San Marino si prepara a cercare un’artista che possa rappresentare il microstato. A tal proposito, “Una Voce Per San Marino” torna con il secondo appuntamento il 25 febbraio 2023. Tra i semifinalisti della seconda edizione del Festival, che permette al vincitore di partecipare all’ESC 2023 come rappresentante di San Marino, sono presenti molti personaggi del mondo dello spettacolo. Tra i nomi resi noti troviamo un’ex concorrente del “GF Vip”, un’ex tronista di “Uomini e Donne” e diversi ex allievi di “Amici”.

Secondo quanto riporta il sito “TvBlog”, nella finale di “Una voce di San Marino” ci sarà una sfida che vedrà protagonisti 22 artisti, selezionati tra oltre 100 arrivati in semifinale. Tra questi, sono in pole position ex vipponi come Pamela Prati e Francesco Monte. L’ex tronista di “Uomini e Donne”, tra l’altro, aveva preso parte alla competizione già un anno fa, ma ad aggiudicarsi la vittoria fu Achille Lauro con il brano sanremese “Domenica”. Presenti anche ex di “Amici di Maria De Filippi”: Deborah Iurato, Manuel Aspidi, Moreno e Le Deva (trio composto da Verdiana Zangaro, Greta Manuzi e dall’ex cantante di X Factor, Roberta Pompa). Inoltre, “TvBlog” fa anche i nomi di Massimo Di Cataldo in coppia con la Iena Andrea Agresti, Roy Paci, Stefano D’Orazio dei Vernice e gli Eiffel 65. Lunedì 20 febbraio saranno rivelati i 22 finalisti.

Il programma andrà in onda il prossimo 25 febbraio su San Marino RTV e sarà visibile sul Digitale Terrestre al canale 831, su Sky nel canale 520 e su Tv Sat al canale 93. Stando a quanto si legge su “TvBlog”, l’evento sarà condotto ancora una volta da Jonathan Kashanian e da Senhit. Il presidente della giuria finale sarà invece AlBano.

Ginevra Lamborghini e il provino per l’Eurovision

Non ce l’ha fatta ad arrivare tra i semifinalisti, invece, Ginevra Lamborghini. L’ex vippona si era presentata al contest “Una voce per San Marino” con il suo inedito, “Tu non mi vuoi”, per tentare di rappresentare la Repubblica di San Marino per l’Eurovision 2023 di Liverpool.

Il video dell’esibizione della cantante era diventato virale ed era stato sommerso dalle critiche. Il pubblico, infatti, lo aveva definito un vero e proprio disastro. A quanto pare, neanche gli esperti della competizione hanno ritenuto il brano all’altezza, dato che il nome della Lamborghini non figura tra quelli citati da “TvBlog”.