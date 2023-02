Pamela Prati, fuori gli altarini: “Pietrificata dall’agire di Bellavia”

Pamela Prati, intervistata nella trasmissione radiofonica Turchesando, è tornata a parlare ampiamente della sua esperienza al Grande Fratello Vip, dando dei pareri secchi su alcuni concorrenti rimasti in gara. Inoltre ha per la prima volta commentato le foto di Marco Bellavia, sorpreso di recente al fianco di Sheila Capriolo. L’ex volto di Bim Bum Bam, come è noto, da quando ha preso parte al GF Vip ha sempre professato il suo interesse per la showgirl sarda. Addirittura con lei aveva lasciato intendere che potesse nascere qualcosa (francamente quasi nessuno aveva creduto alla nascente love story). Poi eccolo pizzicato con un’altra, fatto che ha “pietrificato” l’ex star del Bagaglino.

Ai microfoni di Turchesando, la Prati ha spiegato qual è stata la sua reazione alle paparazzate con protagonista Bellavia e Sheila: “Sono rimasta pietrificata e senza parole. L’avevo visto strano negli ultimi tempi ma si era giustificato dicendomi che aveva un figlio di 15 anni che doveva seguire. Le foto poi che ho visto in diretta si commentano da sole”. “Lui è scomparso”, ha aggiunto la showgirl, che evidentemente non ha preso affatto bene le decisioni prese dal conduttore scegliendo di far trapelare gli altarini. In effetti l’atteggiamento assunto da Bellavia, almeno stando alla versione della Prati, è alquanto bizzarro e fa nascere diversi interrogativi. Davvero c’era tutto questo interesse nei confronti di Pamela oppure ha cavalcato la questione ‘corteggiamento’ per un tornaconto di visibilità? Ognuno tragga le proprie conclusioni.

Spazio poi al Grande Fratello Vip e alle dinamiche della Casa più spiata d’Italia. Alcuni l’hanno criticata sostenendo che la produzione le abbia riservato un trattamento di favore, in quanto durante la sua permanenza nel loft di Cinecittà ha avuto una stanza singola. “La stanza mi è stata concessa senza che io l’avessi richiesta. Non ho fatto richiesta da diva”, ha sostenuto la Prati.

Nel gioco ha stretto un bel rapporto con George Ciupilan, che è stato eliminato nel corso dell’ultimo prime time. Ad avere la meglio al televoto sono state Oriana Marzoli e Nikita Pelizon. “George è un ragazzo maturo. Con me si divertiva molto e quando sono uscita ha iniziato a chiudersi”, ha dichiarato la showgirl.

Capitolo Luca Onestini. A breve entrerà nella Casa la sua ex, Ivana Mrazrova. Pamela tifa per il ritorno di fiamma: “Gli amori veri fanno dei giri e poi ritornano”. Sul burrascoso legame creatosi tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, ha detto: “Sono giovani anche se penso che il sentimento sia reale. La prova vera l’avremo quando usciranno entrambi dalla casa. Mi dispiace di vederli sempre litigare. Antonella mi sembra immatura. Penso che lei voglia apparire più grande della sua età”.

Tra i concorrenti per cui tifa ci sono Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. La Prati ha invece bocciato Nikita, dicendo che si tratta di una donna che “vuol far apparire ciò che non è”. “Lei è molto brava a sapersi ricucire dei ruoli. Lei è stratega”, ha concluso Pamela.