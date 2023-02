By

Ultime novità sulla vita privata di tre ex protagonisti della settima edizione del reality show di Alfonso Signorini

La settima edizione del Grande Fratello Vip resterà inevitabilmente segnata dal caso Marco Bellavia. Le dure affermazioni contro l’ex conduttore di Bim Bum Bam, pronunciate da alcuni concorrenti quali Ginevra Lamborghini, Giovanni Ciacci e Gegia, hanno fatto discutere parecchio. E a tal proposito è notizia degli ultimi giorni che ha coinvolto l’attrice e comica 63 anni: l’ex gieffina è stata radiata dall’Albo degli psicologici.

Gegia è stata radiata dall’Albo degli psicologi

A farlo sapere Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo che ha partecipato qualche anno fa al Grande Fratello di Barbara d’Urso. “Se dici sciocchezze qualificandoti come psicologa, poi come psicologa te ne assumi le responsabilità. Ora la radiazione è arrivata”, ha scritto su Instagram l’opinionista tv. Al momento la diretta interessata non ha ancora commentato la notizia.

Marco Bellavia ha una nuova fidanzata

Capitolo sentimentale Marco Bellavia: a quanto pare la liaison con Pamela Prati sbocciata al GF Vip non ha spiccato il volo. Fuori dalla Casa più spiata d’Italia i due non sono riusciti a trovare la giusta intesa e sintonia. E oggi il presentatore e attore ha una nuova fidanzata…

Il settimanale Chi ha paparazzato Bellavia in atteggiamenti intimi e complici con la conduttrice di 7 Gold Sheila Capriolo, una vecchia amica che Marco ha rivisto solo di recente. Ed è così esplosa la passione… La coppia si è prima concessa una cena a base di sushi e poi si è lasciata andare ad un travolgente bacio.

Stando a quanto si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini prima di rivedere Sheila Marco Bellavia ha avuto modo di incontrare privatamente Pamela Prati. Un appuntamento che però non ha avuto seguito e ha condotto l’ex gieffino a prendere un’altra strada. Se son rose fioriranno…

L’appello di Patrizia Rossetti a Ilary Blasi

Sempre sulle pagine di Chi Patrizia Rossetti ha fatto una richiesta molto particolare a Ilary Blasi e a Mediaset. La presentatrice dalla fulva chioma si è proposta come inviata della prossima edizione dell’Isola dei Famosi, in partenza su Canale 5 il prossimo aprile, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip.

“Mi piacerebbe fare l’inviata all’Isola dei Famosi. Alvin è molto bravo, anzi, è il più bravo, ma non mi dispiacerebbe una donna inviata e neanche più giovanissima”

La produzione del programma prenderà in considerazione la candidatura di Patrizia Rossetti? Chi sarà il prossimo inviato dell’Isola dei Famosi è infatti un mistero. Oltre ad Alvin, sarebbero in lizza pure Paolo Ciavarro e Can Yaman. Ma l’arrivo di una donna sarebbe davvero una bella ed entusiasmante novità…