GF Vip, com’è finito il caso Marco Bellavia: Gegia nei guai

Ricorderete di certo lo scandaloso “caso Marco Bellavia” che ha sconvolto i telespettatori di Canale 5 nelle primissime settimane di messa in onda di questa edizione del Grande Fratello Vip, tutt’ora in corso. Ebbene, ci sono degli importanti aggiornamenti in merito, riportati questo pomeriggio in anteprima da Fanpage.

Il giornale ha infatti riportato nel pomeriggio l’indiscrezione secondo la quale l‘Ordine degli Psicologi avrebbe richiamato Gegia, resasi protagonista di comportamenti inaccettabili verso Bellavia. L’attrice, laureata in psicologia, sarebbe per l’appunto stata convocata dall’Ordine per rispondere delle frasi rivolte all’ex conduttore di Bim Bum Bam che tanto hanno fatto discutere e che le sono valse la nomea di bulla insieme a molti altri concorrenti della casa.

Fanpage, a quanto pare, avrebbe anche provato ad entrare in contatto con la diretta interessata per maggiori chiarimenti, anche se non ha ricevuto grandi risposte in merito. Gegia, infatti, ha preferito non commentare ulteriormente la vicenda. Questo periodo, per il resto, è in realtà particolarmente felice per l’attrice, che si sta godendo la sua storia d’amore con il fidanzato turco Mehmet. I due sono, stando alle sue parole, più innamorati che mai e passano le loro giornate a fare l’amore. Qui il commento di Gegia riportato da Fanpage:

“Sto vivendo una bella storia d’amore con Mehmet. Facciamo l’amore tutto il giorno. Abbiamo fatto un contratto di convivenza, non solo per il permesso di soggiorno, ma perché ci piaceva questa cosa. E poi, lui vive con me. Sta arrivando San Valentino, amatevi. Per il resto sì, mi hanno chiamato e mi hanno dato un richiamo, doveroso dopo quello che è successo. Ma non voglio dire altro.”

L’istruttoria dell’Ordine degli Psicologi sul caso Gegia-Bellavia

Alla luce dei gravi eventi avvenuti nella casa del GF e sulla scia dell’abbandono di Marco Bellavia, l’Ordine degli psicologi aveva aperto a ottobre un’istruttoria per fare luce sul comportamento dell’attrice pugliese. L’indagine era stata avviata dopo che l’Ordine aveva ricevuto un’importante quantità di segnalazioni da parte dei telespettatori turbati da quanto aveva combinato Gegia.

La diretta interessata, neanche a dirlo, aveva smentito in ogni modo possibile di essere una bulla. Inoltre, Gegia aveva sempre tenuto a specificare che, non0stante avesse una laurea in psicologia, non aveva mai praticato la professione e che la psicologia è sempre stata solo una sua passione personale. Il caso Bellavia aveva suscitato un enorme polverone, contribuendo in qualche modo a sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema molto delicato ma ancora oggi un po’ taboo come quello della salute mentale.