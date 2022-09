Non è un nuovo caso Mark Caltagirone: la Vippona di Signorini non ha inventato di conoscere il bel turco, ma lui chiede silenzio

Gegia al Grande Fratello Vip 7 non ha mentito: Mehmet esiste e lo conosce. Ieri sera Alfonso Signorini ha approfondito la storia, il flirt, la conoscenza tra la sua Vippona e il bel turco di cui parla da giorni e giorni. Il conduttore ha lanciato anche un appello: ha chiesto di portare allo scoperto Mehmet, il GF Vip avrebbe provveduto a portarlo in Italia. E nella Casa, magari. Gegia ha raccontato di aver conosciuto quest’uomo in aeroporto a Istanbul. Lui l’ha aiutata con la lingua a farsi capire al bar, dove non riusciva a ordinare neanche un caffè. Hanno chiacchierato un po’, poi si sono tenuti in contatto via telefono e via chat. Non si sono più visti perché lui sta lavorando in Africa, ha raccontato sempre Gegia, che ora sogna di incontrarlo di nuovo.

Qualcuno non credeva a questa storia, anche nella Casa. Tanti hanno pensato di trovarsi davanti a un nuovo caso Mark Caltagirone, così ieri sera Signorini ha mostrato la foto del Mehmet di Gegia. Su Twitter circolava voce che lui avesse smentito di conoscerla. Alcuni utenti infatti lo hanno contattato sui social e lui è stato subito molto restio nel rilasciare dichiarazioni su Gegia. Ai fan aveva detto di non conoscerla, come ha riportato Giulia Salemi in studio, ma la verità saltata fuori oggi è un’altra.

Fanpage è riuscito a contattare Mehmet e lo ha sentito al telefono oggi pomeriggio. Lui ha risposto, poi ha chiesto di proseguire la conversazione su Whatsapp. Fin qui tutto bene, ma poi è sparito. Procediamo con ordine. Mehmet ha ammesso di conoscere Gegia: “La conosco, ma non parlo della mia vita privata”. Queste le parole durante la telefonata, prima di passare sulla chat perché era troppo impegnato, ha spiegato, per restare al telefono. Così via messaggio ha fatto sapere di essere molto riservato:

“Dozzine di persone mi contattano ogni giorno e mi chiedono le stesse informazioni. Non rilascio interviste a proposito della mia vita privata. Gegia sta partecipando al programma e sono davvero arrabbiato con coloro che intendono manipolare questa situazione. Non intendo commentare”

Alle domande di Fanpage però l’uomo ha smesso di rispondere. Anzi, a un certo punto è proprio sparito! Ha interrotto la comunicazione e non sono più riusciti a mettersi in contatto con lui. Mehmet conosce Gegia ma non ne vuole parlare: sarà solo riservato? Oppure Gegia ha frainteso il loro rapporto e per questo ora Mehmet si tira indietro? Chissà come reagirà la Vippona quando Signorini la metterà al corrente di tutto ciò. Una cosa è certa: non ha inventato di conoscere il bel turco.