Ginevra Lamborghini ancora al centro della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante la squalifica per il caso Marco Bellavia l’ereditiera continua ad essere protagonista del reality show di Canale 5. È presente in studio, in prima fila tra l’altro, in ogni puntata del programma ed è già rientrata più volte nella Casa più spiata d’Italia per dei confronti con gli altri gieffini.

A far chiacchierare è da tempo il suo rapporto con Antonino Spinalbese: un’amicizia speciale che non è mai sfociata in qualcosa di più a causa della squalifica di Ginevra Lamborghini. Nonostante i fan Gintonic, però, la sorella di Elettra ha chiarito che con l’ex fidanzato di Belen Rodriguez non si spingerà mai oltre. La trentenne lo ha chiaramente affermato nell’ultima intervista radiofonica rilasciata a Giada Di Miceli:

“Non credo che ci siano i presupposti per poter parlare di una cosa del genere. Credo che potremmo essere ottimi amici ma una pessima coppia. Io sto continuando a frequentare la persona con la quale uscivo prima del Grande Fratello. Sono una donna estremamente esigente quando ho una relazione, non mi presto a certe cose, non favoleggio troppo. Mi piace la concretezza. Se dovessi stare con un uomo del genere, non starei tranquilla nemmeno un sabato sera”

Sempre nel programma Non succederà più, in onda su Radio Radio, Ginevra Lamborghini ha rimarcato che vede Antonino Spinalbese molto confuso e pertanto gli ha consigliato di lavorare su se stesso prima di uscire con qualsiasi donna. Non è mancato un riferimento a Elettra Lamborghini: a quanto pare le due sorelle si sono riviste.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha infatti rivelato:

“È un po’ presto per parlarne ma abbiamo avuto modo, dopo la mia uscita, di riavvicinarci. Per me è come avere vinto il Grande Fratello. La vicinanza di mia sorella mi ha riempito il cuore. C’è una porticina che, piano piano, si riaprirà sempre di più. Ci siamo riviste, è stata una cosa veloce in famiglia”

Per ora nessun commento da parte della cantante, che non ha invitato la sorella Ginevra neppure al suo matrimonio con Afrojack, celebrato due anni fa.

Le ultime parole di Antonino Spinalbese su Ginevra Lamborghini

Di recente Antonino Spinalbese è tornato a parlare di Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip. L’hair stylist ha messo a confronto l’ereditiera con le altre due donne con le quali si è più relazionato nel bunker di Cinecittà, ovvero Oriana Marzoli e Sofia Giaele De Donà.

Con la prima Antonino ha vissuto notti bollenti ma poi ha capito di non provare niente di più per l’influencer venezuelana oltre l’intesa fisica. A detta di Spinalbese più profondo è il rapporto con Giaele, con la quale ha parlato di tutto.

Ma secondo l’ex fiamma di Belen solo con Ginevra Lamborghini si è creata una vera alchimia, un legame particolare che secondo Antonino sarebbe diventato più forte che mai se non ci fosse stata la squalifica che ha rivoluzionato tutto.