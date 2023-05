Eurovision 2023: Carolina Di Domenico fuori, dentro Mahmood

Si avvicina il momento di assistere all’Eurovision Song Contest 2023, che verranno trasmesse su Rai 1 dal 9 all’11 maggio 2023. Solo la finalissima, durante la quale si esibirà Marco Mengoni con Due Vite, andrà in onda su Rai 1 alle ore 20.40. Oggi è avvenuta la conferenza stampa dell’evento musicale che si svolgerà tra una settimana a Liverpool. A rappresentare l’Italia sarà appunto Mengoni, con il brano con cui ha vinto il Festival di Sanremo 2023.

Si tratta della seconda edizione che ospita il noto cantante, il quale aveva preso parte all’evento europeo nel 2013 con la canzone L’essenziale. In tutto saranno 37 i cantanti che si esibiranno nelle gara che è stata organizzata in Gran Bretagna, in quanto l’Ucraina non poteva ospitare chiaramente l’evento. Ieri Mengoni ha provato per la prima volta il suo brano, su cui però la Rai non vuole sbilanciarsi più di tanto. Infatti, il cantante ha semplicemente dichiarato che “è andata molto bene”. Sono comunque usciti alcuni dettagli nella giornata di ieri.

Per il programma italiano che seguirà sulla Rai l’Eurovision Song Contest alla conduzione ci sarà ancora Gabriele Corsi, questa volta affiancato da Mara Maionchi. L’assenza di Cristiano Malgioglio era già stata annunciata, in quanto è attualmente giudice del Serale di Amici di Maria De Filippi. Mara Maionchi ironizza in conferenza stampa dichiarando di voler essere educata e di volersi comportare bene.

Ammette di non aver mai fatto “un’esperienza così grande”. Maionchi non si sarebbe mai aspettata nella vita di fare “una cosa così colossale”. La coppia non seguirà alcun copione. Ci sarà un omaggio dedicato all’Ucraina, pensato dall’organizzatrice di questa edizione dell’Eurovision, ovvero la Bbc. Per questo saliranno sul palco della Liverpool Arena durante le tre serate altri artisti oltre a quelli presenti in gara.

Scendendo nel dettaglio, sei cantanti che hanno preso parte alla kermesse nelle passate edizioni reinterpreteranno alcuni dei tanti successi dei Beatles e altri brani importante per Liverpool. E tra questi ci sarà Mahmood! Si tratta del primo ospite italiano nella storia dell’Eurovision, in un’edizione che non è organizzata in Italia.

Pare che Mahmood si esibirà con il brano Immagine di John Lennon. Durante i voti sarà portavoce dell’Italia la musicista e attrice Kaze. Quest’ultima prende il posto di Carolina Di Domenico, la quale aveva preso parte alle ultime due edizione dell’evento musicale. Nel corso della conferenza stampa di oggi, Stefano Coletta ha dichiarato al riguardo:

“Carolina Di Domenico non è stata fatta fuori, io sono sempre sincero e devo dire che non abbiamo chiuso la trattativa quest’anno. Non costava tanto per la Rai, ma non è stata chiusa la trattativa. Questo è tutto quello che posso dire”

Non si sa, dunque, quale accordo sia venuto meno. Pare comunque che dalla parte di entrambi ci fosse l’intenzione di trovarlo. Fanpage.it ha contattato Carolina Di Domenico, la quale però ha preferito non dire nulla al riguardo.