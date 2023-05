Nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 maggio, Marco Mengoni ha calcato per la prima volta in assoluto il palco della Liverpool Arena, dove molto presto presenterà il suo nuovo singolo Due vite (vincitore di Sanremo 2023) in gara all’Eurovision Song Contest 2023. I fan di Eurovision e quelli dell’Esercito mengoniano lo sanno molto bene: le prove sono un momento cruciale, perché è proprio in questa fase che i seguaci della manifestazione possono farsi un’idea più precisa di quello che andrà in scena al concorso (e come si potrebbero classificare i brani)

Quello che in inglese si chiama staging, cioè la messa in scena, gioca un ruolo fondamentale all’interno della manifestazione, che si concentra oltre che sulla musica anche sulle coreografie, sulla conformazione degli elementi del palco e sui vari effetti speciali e/o pirotecnici. Negli ultimi anni, i nostri artisti si sono limitati al minimo indispensabile, per esibizioni piuttosto minimal soprattutto se comparate a quelle di alcuni concorrenti dell’est europeo. Cosa avrà dunque in serbo per i fan di ESC Mengoni?

Quello che è emerso questo pomeriggio dalle prove è una messa in scena con la quale il team di Mengoni sembra non abbia voluto strafare: stando alle anticipazioni degli insider presenti, alle spalle di Marco Mengoni sarà presente un’enorme luna, anche se non è chiaro se si tratterà di una proiezione o di una vera e propria installazione. Sono anche emersi dettagli sull’outift indossato dall’artista, che però potrebbe facilmente cambiare in occasione della finale. Dalle foto pubblicate dall’account uffiiciale di Eurovision nel pomeriggio è emerso che il cantante stava indossando una maglietta senza maniche glitterata e un paio di pantaloni di pelle neri.

Quello che Marco Mengoni farà sul palco della Liverpool Arena i telespettatori lo scopriranno sabato 13 maggio, in occasione della finalissima. Da regolamento, essendo l’Italia uno dei paesi Big 5 fondatori dell’evento, Mengoni ha accesso automatico alla serata conclusiva senza dover passare per una delle due semifinali.

Le voci sul duetto estivo: ecco con chi canterà il suo tormentone

Nel frattempo si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui il vincitore di X Factor 3 avrebbe in serbo un tormentone estivo. Stando a quanto riportato da Davide Maggio, pare che Mengoni stia preparando un singolo per la bella stagione in compagnia di Elodie. Sarà vero? In effetti, nella tracklist del nuovo disco Materia – Prisma condivisa sui social c’è spazio per due featuring misteriosi, ancora non svelati dal diretto interessato.