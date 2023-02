È uscito oggi 20 febbraio la docu-serie di Elodie “Sento ancora la vertigine” sulla piattaforma “Prime Video”.Il documentario è formato da 3 puntate e segue gli ultimi due anni della vita di Elodie: dalla sua esperienza come co-conduttrice di Sanremo 2021 alla sua ultima partecipazione al Festival nel 2023. Un racconto in cui la cantante appare nei momenti più cruciali degli ultimi anni: in camerino con Carlo Verdone, in studio per registrare il nuovo album, nei photoshoot, in riunione con Mahmood ed Elisa e anche all’ultima Mostra di Venezia dove ha presentato il film di cui è protagonista, “Ti mangio il cuore”. Nella serie targata Amazon la cantante italo – francese mostra se stessa in tutte le sue sfaccettature tra momenti di sconforto, gioia e anche racconti inediti. A tal proposito, l’ex allieva di Amici ha anche ricordato un avvenimento che sta facendo molto discutere sul web.

Elodie ha, infatti, raccontato di essersi particolarmente alterata dopo aver sentito delle pesanti insinuazioni nei suoi confronti. La 32enne romana si trovava in aeroporto stanca e sovrappensiero quando ha sentito un uomo parlare di lei al telefono dicendo “Sta sotto effetto di qualcosa”. Da lì, giustamente, Elodie non ci ha visto più ed è andata confrontarsi a muso duro con la persona in questione:

Sono andata lì che sembravo veramente sotto effetto di qualcosa. Me lo sono mangiato. Gli ho urlato che ca**o avesse detto. La polizia è arrivata per calmare la situazione. Sono impazzita.

La “popstar” ha confessato di essere stufa di essere giudicata in ogni momento della sua vita, anche quando cammina tranquillamente in un aeroporto. Dopodiché, ha aggiunto che l’uomo è rimasto impietrito dopo la sua ‘reazione’ e si è giustificato dicendo di esserci rimasto male perché la cantante non lo aveva considerato. Al che, Elodie è rimasta ancora più sconcertata nel ricevere una risposta del genere da parte di uomo adulto. La Di Patrizi non ha mai nascosto il suo carattere verace e ha raccontato più volte di avere reazioni ‘furiose’ quando vede delle ingiustizie. In ogni caso, il video in questione è già diventato virale e ha divertito gli utenti dei social, che da ore scherzano sulla vicenda.

Elodie e Iannone: un amore social

La storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone procede a gonfie vele. Dalla fine del Festival di Sanremo, la coppia si è mostrata più volte sui social, scambiandosi dediche d’amore. Nel giro di poche ore, infatti, Elodie ha pubblicato due storie, una insieme al motociclista mentre si trovavano ancora a Sanremo e un’altra, più intima, in cui Elodie ha scritto “Amore mio matto” sotto uno scatto del fidanzato steso a letto. Insomma, i due non si nascondono più e mostrano tutta la loro felicità alla luce del sole.