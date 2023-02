Elodie Di Patrizi è stata una delle ospiti della puntata di “Che tempo che fa” di Fabio Fazio di questa sera, 19 febbraio. La cantante si è esibita con il brano sanremese ‘Due’ (arrivato al nono posto della classifica) e si è presentata ancora con gli acciacchi trascinati dalla settimana trascorsa nella città ligure, come hanno testimoniato la voce roca e la tosse. La cantante, infatti, aveva già raccontato in un’intervista a “Domenica In” di aver avuto una notte ‘brava’ dopo la finale di Sanremo. Introdotta da Filippa Lagerback, Fabio Fazio ed una simpatica battuta di Luciana Littizzetto, ha avuto così inizio la travolgente ospitata di Elodie nel programma di Rai 3.

“Mi piace molto, con questo vestito che non hai fatto la ceretta”, ha esordito la Littizzetto anticipando il curioso look dell’artista, che indossava un abito color carne con delle inusuali piume. Dopo la sua straordinaria performance, la donna italo – francese si è subito rivolta alla comica, accusandola ironicamente di aver ‘rovinato’ la sua esibizione poiché troppo divertita dalla battuta fatta pocanzi. “Sennò fai il laser che è definitivo”, ha aggiunto poi chiacchierando con l’artista, che ha scherzato rispondendo di preferire la lametta.

L’attrice torinese ne ha approfittato per elogiare gli outfit e la voce dell’artista. Elodie ha tentato di ringraziarla, ma è stata interrotta da degli improvvisi attacchi di tosse. “Canta canzoni difficilissime, infatti non ce la fa perché poi muore”, ha scherzato ‘Lucianina’. Al che, la Di Patrizi ha confessato: “Sono stata malissimo, Sanremo mi ha uccisa”. Da lì, sul web hanno cominciato spassosamente a prenderla in giro, dicendo che è ancora provata dalla bisboccia fatta sabato notte dopo la finale del Festival. Poco dopo, Luciana è rientrata con una bottiglietta d’acqua per aiutare la cantante, tra le risate del pubblico. In particolare, tra tutte risaltava la ‘sghignazzata’ di un uomo, tanto che Elodie ha esclamato “Ah ma allora è lui la voce famosissima, però ha una bella risata”. La Litizzetto ha replicato spassosamente: “Menomale che c’è lui guarda, poi quando c’era il covid c’era solo lui praticamente”.

Fabio Fazio: ironia sul figlio ed Elodie

Spazio poi alla musica e alla carriera della ‘pop star’ italiana. Fazio ha chiesto all’ex allieva di Amici se il pezzo “Due” fosse autobiografico, che ha replicato dicendo che “tutto è un po’ autobiografico” (la canzone è notoriamente dedicata al rapper Marracash). Dopodiché, hanno parlato dell’ultimo album di Elodie “Ok, respira”, uscito lo scorso 10 febbraio. Il conduttore le ha chiesto se poteva firmare il disco per suo figlio, che era rimasta colpito dopo averla conosciuta. “Mi fa piacere, è un bel ragazzo”, ha detto Elodie. “Si, anche lui ha detto la stessa cosa”, ha risposto Fabio divertito. La Di Patrizi ha chiarito che potrebbe essere la madre del ragazzo e l’uomo ha ribadito tra le risate del pubblico: “No, lui ha detto di no”.