Elodie Di Patrizi protagonista di una spassosissima ospitata stralunata a Domenica In. La cantante, che a Sanremo è sbarcata con il brano ‘Due’ (si è posizionata al nono posto della classifica), si è presentata quasi del tutto afona da Mara Venier, dopo una notte di divertimento e bagordi, come lei stessa ha spiegato (il sospetto di molti telespettatori attivi sui social è che si sia presa una dolce sbornia notturna nella Città dei Fiori).

“Come stai?”, ha chiesto la conduttrice veneta alla cantante che ha replicato con un secco e sorridente: “Traumatizzata dalla vita”. Immediatamente la risposta è stata ripresa da parecchi utenti che l’hanno ripetuta come un mantra sui social. A proposito della mancanza di voce, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha raccontato di essersi “scatenata” nella notte. “Chiedo scusa se ho importunato qualcuno stanotte, mi sono buttata sulla gente, non so…”, ha aggiunto tra il serio e il faceto.

Spazio poi alla performance di ‘Due’, naturalmente in playback, visto l’afonia. Dopodiché la Di Patrizi ha risposto alle domande dei giornalisti, spiegando di essersi preparata per mesi per arrivare pronta al Festival e di essersi divertita parecchio per tutto il concorso. La classifica? “Non sono mai arrivata prima in vita mia, ma non mi interessa. A me piace fare il mio lavoro e divertirmi”.

Mara Venier ha poi posto una domanda sulla vita privata dell’artista. “Questo è un momento stupendo della mia vita, sono felicissima”, ha sottolineato Elodie. E ancora: “Adesso che sono diventata donna sarà sempre più bello, dai trenta anni non vedo l’ora di averne quaranta e poi cinquanta”. A questo punto il pubblico presente all’Ariston ha rumoreggiato non poco. La cantante se ne è accorta: “Eeeehhhh, non siete d’accordo? Vi sembro bugiarda?”. “Siiii”, la replica giunta dalla platea in coro.

L’artista italo-francese ha voluto spiegarsi meglio: “A venti anni ho sofferto come un cane, pure a dodici. Ora sono più consapevole e forte, questo intendevo”. Stavolta le sue esternazioni sono state accolte da un applauso fragoroso. Dopodiché Elodie si è congedata.

Domenica In: Ultimo non parla coi giornalisti, Anna Oxa diserta

Ultimo è stato il primo artista a presentarsi a Domenica In. Dopo aver cantato il suo brano, ‘Alba’, ha scambiato rapidamente un paio di chiacchiere con Mara Venier per poi tagliare la corda. Nessun confronto con i giornalisti. Anna Oxa, invece, non si è nemmeno presentata in trasmissione. Mara Venier ha comunicato in diretta la decisione presa dall’artista, che è stata l’unica ad aver disertato la puntata di Domenica In dedicata a Sanremo.