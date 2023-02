Marco Mengoni, dopo aver conquistato il gradino più alto del podio del Festival di Sanremo 2023, si è materializzato nello studio di Domenica In ed ha regalato una serie di chicche emotive che hanno strappato applausi scroscianti. L’artista ha esordito raccontando un aneddoto molto particolare, spiegando che a notte fonda, dopo il trionfo, si è messo a scrutare il premio ottenuto, la famosa Palma, contandone le foglie. Ha scoperto che sono 27. Secondo Mengoni non una casualità, bensì un segno del destino.

“Per me è stato un onore far parte di questo cast, grazie ad Amadeus. Questa notte mi sono preso la briga di contare le foglie della palma di Sanremo. Sono 27, eravamo 28 in gara, non è un caso, credo che questo premio sia un po’ di tutti noi che abbiamo fatto uno spettacolo piaciuto al pubblico”. Così il cantante, che è stato omaggiato da un poderoso battito di mani dal pubblico, mostrando una volta di più una profonda sensibilità e un sontuoso garbo.

Spazio poi all’Eurovision. Mengoni ha confermato che vi prenderà parte, promettendo che farà il possibile per portare in alto la bandiera italiana. “Ce la metterò tutta”, ha sottolineato. Quindi è tornato sul fatto che nei primi cinque posti della classifica finale sanremese, non c’è stato spazio per alcuna donna in gara. “All’estero ai primi posti delle classifiche musicali ci sono delle donne, qui a Sanremo nessuna nei primi 5 posti. Credo che ci sia da riflettere”, ha dichiarato, spendendo poi parole di intensa stima per la collega Giorgia: “Lei è una dea che ha ispirato me e tutti i cantanti più giovani”.

Largo quindi alla performance di ‘Due vite’, brano che ha conquistato l’olimpo sanremese. Dopo l’esibizione l’intero teatro Ariston gli ha tributato una lunga standing ovation. Dunque il confronto con i giornalisti. “Come hai fatto a gestire il successo di questi anni? Come hai fatto a non ubriacarti di successo?”, hanno chiesto dalla tribuna stampa. “Sono Marco Mengoni, nato il 25 dicembre 1988, vengo da Ronciglione, un paese di 8mila abitanti. Sono cresciuto con mio nonno, tra orto e animali, tipo le mucche. Questo mi ricordo”, la risposta da urlo di Marco che è stata apprezzatissima sia all’Ariston sia dai telespettatori da casa, che si sono riversati sui social partorendo una miriade di commenti di stima nei confronti dell’artista.

Altra domanda, altra replica ‘perfetta’. Cosa direbbe il Mengoni di oggi al Mengoni di inizio carriera? “Che ha fatto bene a sbagliare e ad essersi buttato”. L’artista ha poi ribadito che il Festival appena terminato è stato una vittoria collettiva dell’intero cast e dell’organizzazione della kermesse, oltre ad aggiungere di essersi divertito parecchio lungo tutto il concorso.

Nel corso della chiacchierata, Mara Venier ha poi spiegato che l’unica artista che ha deciso di disertare Domenica In è stata Anna Oxa. “Anna Oxa oggi è l’unica artista che non sarà qui, una scelta assolutamente legittima”, ha spiegato la conduttrice. Il pubblico dell’Ariston ha mugugnato rumorosamente. “Sarà stata stanca, sono stati giorni duri, non so”, il commento imbarazzato di Mengoni che ha stimolato la frecciatina della ‘Zia’ alla cantante di ‘Un’emozione da poco’: “Siamo tutti stanchissimi, ti assicuro che sono stanca morta”. “Io sono andato a dormire alla sette, sveglia alle undici per la conferenza stampa”, l’eco sorridente di Mengoni. Insomma, la storia della stanchezza non sta in piedi.