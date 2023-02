Ultimo è sbarcato a Domenica In dopo la conclusione del Festival di Sanremo che lo ha visto protagonista fino alla fine. L’artista capitolino si è classificato al quarto posto. Il suo brano Alba ha ottenuto la medaglia di legno alla kermesse, risultato che il musicista ha preso con filosofia tanto da fare dell’autoironia via social, ricordando gli episodi evitabili di tre anni fa, quando perse la testa e si scagliò contro i giornalisti. Da Mara Venier si è presentato per primo, raccogliendo l’applauso fragoroso dell’Ariston (nella puntata speciale dedicata alla kermesse Domenica In è andata in onda dalla Città dei fiori). Dopodiché si è esibito live, con il pianoforte, scelta che ha provocato un altro potente battito di mani dei presenti. Tutto bene quel che finisce bene? Nì, poiché il cantautore romano non si è fermato nemmeno un secondo con i giornalisti, ‘gelandoli’. Zero domande, zero scambi di opinione, nulla di nulla.

Dopo aver cantato, ha scambiato una rapida chiacchierata con l’amica Venier. Con la ‘Zia’ ha parlato del duetto con Eros Ramazzotti, rivelando di averlo sentito anche in privato dopo la performance per ringraziarlo dell’ottimo feeling avuto sul palco. “Una grande emozione, con lui c’è stato un clima di festa, abbiamo un rapporto vero”, ha sottolineato Niccolò Moriconi (nome all’anagrafe dell’artista). Quindi i ringraziamenti al suo pubblico e tanti saluti e baci. Sui social i telespettatori hanno subito notato che non ha calcolato i giornalisti. E stavolta non ha avuto tutti i torti dopo ciò che si è visto in sala stampa nella nottata. Cosa è accaduto?

Nel corso della finale del Festival, Ultimo è finito nella rosa dei cinque finalisti. Quando è stata annunciata la sua quarta posizione, nella sala stampa diversi giornalisti hanno esultato. Evidentemente hanno ancora il dente avvelenato per ciò che accadde nel 2019. Non proprio un comportamento impeccabile visto che Nicolò ha sbagliato, ma chi non ha mai errato in gioventù? Inoltre quest’anno Ultimo è tornato a Sanremo con un altro spirito. Insomma, ciò che si è visto in sala stampa è stato piuttosto triste. Ed è probabile che per questo Moriconi ha voluto tagliare rapidamente la corda a Domenica In senza confrontarsi con le penne dei giornali.