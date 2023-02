Marco Mengoni, dato per favoritissimo, ha rispettato le attese ed ha trionfato al Festival di Sanremo 2023. Altro grande favorito prima dell’inizio della competizione era Ultimo. Il cantante romano, però, è rimasto a secco di premi e non è nemmeno salito sul podio, classificandosi al quarto posto con il brano Alba. Come ha reagito? Sui suoi profili social l’artista, con toni concilianti e goliardici (ben lontani da quelli furiosi con cui se ne andò dall’ultimo Festival a cui prese parte), ha fatto dell’autoironia, spiegando che stavolta non c’è stato pericolo che combinasse guai in conferenza stampa in quanto, essendo arrivato quarto, non ha dovuto prendervi parte.

“Fratelli miei vi voglio bene, grazie per i vostri messaggi, per il vostro amore. Gli ultimi non vincono mai e questo lo sappiamo. Però almeno sta volta non faccio danni in conferenza stampa perché ci vanno solo i primi tre. Altrimenti sarebbero stati cavoli loro, no vabbè dai sto scherzando”, ha commentato Ultimo.

Capitolo Anna Oxa, che si è posizionata al 25esimo posto. Una debacle. Tuttavia una collega, vale a dire Arisa, ha spezzato una lancia a favore della cantante presantatasi a Sanremo con il brano Sali Canto dell’Anima. “A me piace – ha dichiarato la prof di Amici in riferimento alla Oxa -. Per lo meno fa il tentativo di sensibilizzare le coscienze delle persone, piuttosto che lasciarsi andare al nulla assoluto del vale tutto e nessuno dice niente. Prima o poi berremo l’acqua in cui stiamo pis***ndo“.

La classifica finale del Festival di Sanremo 2023

A salire sul gradino più alto del podio è stato Marco Mengoni con il brano Due vite. Secondo posto per Lazza, medaglia di bronzo per Mr. Rain. Di seguito la classifica completa:

1. Marco Mengoni

2. Lazza

3. Mr. Rain

4. Ultimo

5. Tananai

6. Giorgia

7. Madame

8. Rosa Chemical

9. Elodie

10. Colapesce Dimartino

11. Modà

12. Gianluca Grignani

13. Coma Cose

14. Ariete

15. LDA

16. Articolo 31

17. Paola & Chiara

18. Leo Gassmann

19. Mara Sattei

20. Colla Zio

21. Cugini di campagna

22. gIANMARIA

23. Levante

24. Olly

25. Anna Oxa

26. Will

27. Shari

28. Sethu

Sanremo, i premi speciali: chi li ha vinti

Il premio della critica Mia Martin, così come quello della Sala stampa Lucio Dalla, è stato dato a Colapesce e Dimartino che all’Ariston hanno portato il brano Splash. Mengoni, oltre ad aver vinto il Festival, si è aggiudicato anche il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale, assegnato dall’Orchestra del Festival.

Il premio Sergio Bardotti, che ha valutato il miglior testo ed è ad appannaggio della commissione musicale, è stato vinto dai Coma_Cose, in gara con “L’addio”.

La classifica finale è stata stilata azzerando il televoto dopo quella parziale elencata fino al sesto posto. A notte fonda Amadeus ha infatti aperto un nuovo televoto per la cinquina di cantanti posizionatisi ai primi posti. Queste le percentuali con cui sono state distribuite le preferenze: televoto del pubblico da casa 34%, demoscopica 33% e sala stampa 33%.