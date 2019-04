Eugenio e Francesca, sei anni d’amore: “Ti amo, non riesco a smettere”

Uomini e Donne news, Francesca ed Eugenio festeggiano il loro sesto anniversario di fidanzamento

Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo festeggiano quest’oggi il loro anniversario di fidanzamento. Stanno insieme da ben 6 anni. Si sono conosciuti a Uomini e Donne, non hanno mai avuto periodi di crisi e sono riusciti a metter su una famiglia meravigliosa. Si amano sempre di più e l’hanno voluto gridare al mondo… tramite social! Hanno tagliato importanti traguardi insieme e sicuramente nel futuro ce ne saranno altri: Eugenio e Francesca credono fortemente nel loro amore. Hanno trovato una sintonia perfetta, impossibile da raggiungere per la maggiore delle coppie nate a U&D. E infatti sono molteplici quelle che sono scoppiate!

Eugenio e Francesca ultime notizie: dediche d’amore sui social

Francesca ed Eugenio di Uomini e Donne hanno ricevuto una valanga di auguri su Instagram, dove hanno scritto delle dediche d’amore stupende. Il primo a pubblicare il messaggio speciale per la propria dolce metà è stato Eugenio Colombo: “6 anni che ringrazio il signore per averci fatto conoscere. 6 anni che ti amo sempre di più e non riesco a smettere di farlo. Sono l’uomo più felice al mondo e tutto questo è merito tuo. Non potrei immaginare la mia vita senza te. Tu sei la mia vita. Auguri a noi, amore mio. Auguro a noi 1000 di questi giorni”. Dopo questo sesto anno, ci sarà la notizia del loro matrimonio?

U&D, Francesca colpisce per il suo romanticismo

Francesca Del Taglia non è stata da meno: “Mi innamoro di te ogni giorno di più – ha scritto su Instagram – e in te io ho trovato la mia anima gemella, il mio migliore amico, il mio amante, il mio compagno. Tu sei la mia grande storia d’amore che durerà per tutta una vita. 6 anni di noi”. Un’altra coppia che sta facendo tanto chiacchierare in quest’ultimo periodo (nata anch’essa a Uomini e Donne) è quella formata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo: ci sono degli importanti aggiornamenti sulla gravidanza.