Eugenie di York è incinta! Arriva un altro Royal Baby, ecco quando

La principessa Eugenie di York è incinta del suo secondo figlio. Dunque, la Royal Family si allarga accogliendo un altro piccolo reale. A dare il lieto annuncio è stata lei stessa, attraverso una foto condivisa con il suo account ufficiale di Instagram. Tale scatto la ritrae sorridente mentre guarda il suo primo figlio che bacia il pancione e la stringe con un abbraccio. Un momento di serenità per la cugina di William e Harry, figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson. La nipote della Regina Elisabetta II è pronta ad accogliere il suo secondo figlio, ma non ha ancora rivelato nessun dettaglio riguardante questa gravidanza.

Il primo figlio della principessa Eugenie e del marito Jack Brooksback è nato a febbraio del 2021, in un’ala riservata del Portland Hospital di Londra, la stessa struttura dov’è nato il primogenito di Harry e Meghan, Archie. “Siamo felicissimi di condividere che questa estate ci sarà un nuovo arrivo nella nostra famiglia”, ha scritto questo Eugenie di York per annunciare l’arrivo di un altro Royal Baby. La principessa ha, inoltre, aggiunto che la foto in cui è ritratta insieme al suo primo figlio è stata scattata da papà Jack, suo marito.

In pochi minuti l’annuncio ha raccolto più di 500 commenti da parte di tantissime persone che si congratulano con la famiglia. È in arrivo un altro Royal Baby che dovrà riportare una luce di serenità alla Corona, che a causa degli ultimi attacchi lanciati dal principe Harry e da sua moglie Meghan Markle non sta attraversando un periodo di grande felicità. Non solo, è di questa mattina l’indiscrezione che vede Kate Middleton ricoverata in ospedale.

Già da diverse settimane si vociferava che Eugenie fosse incinta per la seconda volta. In particolare, a scatenare i gossip intorno alla nipote della Regina Elisabetta II sono stati alcuni scatti legati alle festività natalizie. A molti non era passato inosservato il pancino in evidenza che la cugina di William e Harry ha mostrato nei giorni di Natale.

Infatti, i titoli dei tabloid inglesi hanno iniziato a riportare la notizia. I sospetti si sono fatti sempre più forti durante l’apparizione pubblica del 25 dicembre scorso. Non resta ora che attendere per scoprire ulteriori dettagli sul secondo figlio di Eugenie di York, che sicuramente verranno svelati solo dopo la sua nascita, che avverrà questa estate.