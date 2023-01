Principe Harry: “Mio fratello William mi ha picchiato”

Secondo il Guardian questa è solo una delle numerose scene private – alcune potenzialmente imbarazzanti per la monarchia – contenute nel libro del Principe Harry, che ormai da tempo sta portando avanti una battaglia contro la sua famiglia.

Trama e data d’uscita del libro autobiografico del principe Harry

Spare-Il minore, il memoir del Principe Harry, duca di Sussex, sarà pubblicato in contemporanea mondiale il 10 gennaio 2023. Il libro sarà pubblicato in Italia in formato cartaceo e digitale da Mondadori. Nello stesso giorno sarà pubblicata anche la versione audiolibro integrale. In totale, il volume verrà pubblicato in 16 lingue in tutto il mondo.

Fin dalle prime pagine, l’autobiografia riporta i lettori a una delle più strazianti immagini del Ventesimo secolo: due ragazzini, due principi, che seguono il feretro della madre sotto gli occhi addolorati e inorriditi del mondo intero. Mentre si celebrava il funerale di Diana, principessa del Galles, miliardi di persone si chiedevano quali pensieri affollassero la mente dei principi, quali emozioni passassero per i loro cuori, e come si sarebbero dipanate le loro vite da quel momento in poi.